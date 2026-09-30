Industria iGaming modernă integrează elemente inspirate de social media

Elemente din social media sunt folosite în numeroase domenii, iar industria de jocuri de casino online nu face excepție. Explicația este simplă: operatorii care au integrat astfel de soluții își doresc ca jucătorii să aibă o experiență cât mai familiară și să se simtă confortabil în timp ce se distrează.

La finalul anului trecut, în țara noastră erau 12.9 milioane de identități active de utilizatori pe social media, adică 68.3% din populația totală a României. Conform unui studiu citat de economica.net, un român utilizează cel puțin o aplicație de social media, în medie, de 4.4 ori pe zi. În medie, un român petrece 35.17 ore pe rețelele de socializare, adică aproximativ o zi și jumătate. Media globală este de 33.27 de ore săptămânal.

Drept urmare, e de înțeles de ce tot mai multe companii integrează elemente preluate din rețelele de socializare. O tendință a ultimilor ani este conținutul scurt. Totul a început cu TikTok, iar ulterior și alte companii au preluat. Instagram are Reels, YouTube are Shorts, iar pe Facebook Reelurile sunt și ele disponibile.

Conceptul de conținut de scurtă durată a fost preluat și de cazinourile online. Cei de la Swiper (L1234101W001500, 18+) au pus la punct o secțiune specială Shorts, în care utilizatorii pot descoperi jocuri din oferta și momentele lor speciale. Rolul acestei categorii este de a-i ajuta pe utilizatori să descopere jocuri noi, dar să înțeleagă și mecanismul acestora.

Aplicații precum TikTok, Instagram și YouTube au făcut ca oamenii să se obișnuiască foarte mult cu videoclipurile scurte și cu navigarea rapidă. Un utilizator poate vedea un videoclip, poate trece imediat la următorul și poate reveni la un conținut care i-a atras atenția. Nu este nevoie să navigheze prin mai multe meniuri.

Industria iGaming încearcă să folosească aceeași logică pentru descoperirea jocurilor. În loc ca utilizatorul să intre într-o categorie și să parcurgă o listă lungă de titluri, platforma poate prezenta conținut într-un format mai vizual și mai dinamic.

Swipe-ul – gestul folosit zilnic pe telefoane pentru a trece de la un conținut la altul este folosit și pentru navigarea în platformele iGaming

Video-ul scurt – formatul Shorts, Reels sau TikTok este folosit pentru prezentarea jocurilor

Feed-ul vertical – conținutul poate fi prezentat într-un format care nu necesită deschiderea succesivă a mai multor pagini

Descoperirea rapidă – utilizatorul poate trece rapid de la un joc sau videoclip la altul

Gamificarea – misiunile, provocările, nivelurile și recompensele sunt alte elemente care se apropie de experiențele întâlnite în aplicațiile de social media.

Experiența mobile-first – interfața este gândită în primul rând pentru telefoane, unde gesturile și conținutul vertical sunt deja foarte naturale

Industria de iGaming nu copiază pur și simplu social media. Mai degrabă, preia anumite obiceiuri digitale pe care oamenii deja le folosesc. Swipe-ul, feed-ul vertical, videoclipurile scurte, personalizarea și gamificarea sunt doar câteva exemple de elemente care au devenit normale în lumea aplicațiilor și au atras atenția operatorilor de jocuri cazino.

Privind cronologia ultimelor două decenii, putem vedea cum industria de iGaming a evoluat constant și a fost deschisă să implementeze inovațiile care promiteau. Scopul este de a oferi platforme mai distractive, într-un mediu sigur cu accent pe jocul responsabil. Drept urmare, e de așteptat ca și alte elemente din social media, care și-au demonstrat utilitatea, să fie implementate în anii următori. Iar exemplele pot continua, deoarece industria a implementat deja și autentificarea biometrică și mai multe soluții de plată, tot din dorința de a face experiența jucătorilor mai facilă.