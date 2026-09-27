„Regele TikTok”, trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc lui Alin Borcan

Alin Borcan, cunoscut în mediul online drept „regele TikTok”, a fost trimis în judecată într-un dosar care vizează un incident petrecut într-o benzinărie din Dumbrăvița. Procurorii susțin că acesta se afla împreună cu alți doi bărbați și că unul dintre ei ar fi intrat gol în mașina unei femei, după ce ar fi fost instigat de Borcan. Ulterior, cei doi bărbați s-ar fi filmat în ipostaze intime, iar imaginile ar fi fost transmise în direct pe TikTok și urmărite de mii de utilizatori.

Borcan a mai intrat în atenția autorităților și în alte dosare. În trecut, a fost cercetat după ce s-ar fi prezentat în magazine drept Cristian Popescu Piedone și ar fi mimat controale ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. De asemenea, numele său a apărut în ancheta privind influencerii care l-au promovat pe Călin Georgescu în campania prezidențială din 2024.

Potrivit procurorilor, Alin Borcan ar fi difuzat pe TikTok „imagini cu caracter sexual explicit în public”.

Transmisiunea ar fi fost urmărită în timp real de aproximativ 4.000 de utilizatori. Anchetatorii susțin că incidentul s-ar fi produs într-o benzinărie din Dumbrăvița, unde Borcan se afla împreună cu alți doi bărbați.

În acest context, el ar fi instigat unul dintre cei doi bărbați să intre gol în autoturismul unei femei. Ulterior, cei doi amici ai lui Borcan s-ar fi filmat în timp ce se atingeau goi, iar imaginile ar fi fost transmise în direct pe TikTok.

Alin Borcan s-a numărat și printre influencerii care l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok în perioada campaniei prezidențiale din 2024.

Numele său a apărut în ancheta privind finanțarea promovării online a fostului candidat.

Potrivit datelor din dosarul lui Bogdan Peșchir, aproape 18.000 de dolari ar fi ajuns la Alin Borcan. Anchetatorii au susținut că sumele distribuite influencerilor ar fi fost folosite pentru promovarea lui Călin Georgescu pe platforma TikTok. Borcan a fost vizat și de perchezițiile desfășurate în ancheta referitoare la finanțarea campaniei lui Georgescu.

După una dintre descinderile anchetatorilor, acesta a ieșit dezbrăcat la poartă și a amenințat jurnaliștii și autoritățile cu o armă de jucărie, potrivit informațiilor apărute în dosar.

Alin Borcan a intrat din nou în atenția polițiștilor în luna iunie 2026, când a fost cercetat într-un dosar privind uzurparea de calități oficiale. La 23 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Timișoara – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară.

Dosarul îl viza pe un bărbat de 32 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au identificat în mediul online mai multe materiale video publicate pe o platformă de socializare. În imagini, bărbatul s-ar fi prezentat în mod necorespunzător drept reprezentant al unor instituții ale statului și ar fi desfășurat activități specifice unor autorități de control.

Potrivit anchetatorilor, prin comportamentul său ar fi indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale. Borcan s-ar fi prezentat inclusiv drept Cristian Popescu Piedone și ar fi mimat controale specifice ANPC în mai multe magazine.

În urma activităților desfășurate în dosar, anchetatorii au administrat mijloace de probă pe care le-au considerat relevante pentru cauză.

Bărbatul a fost apoi condus la sediul poliției pentru audieri. Cercetările au continuat sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea exactă a situației de fapt și a împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

Scopul anchetei a fost stabilirea măsurilor legale care urmau să fie dispuse în dosar.

Actualul dosar în care Alin Borcan a fost trimis în judecată nu este primul episod în care influencerul ajunge în atenția autorităților.

Anterior, acesta a fost acuzat și că ar fi agresat o femeie pe stradă, iar ulterior a fost cercetat în cazul în care s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei instituții publice.

Numele său a fost asociat și cu investigația privind influencerii care l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok în 2024.

În toate cauzele penale în care este cercetat sau trimis în judecată, Alin Borcan beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.