Naționala Irlandei a învins Israelul cu 3-0, duminică, în Ungaria, într-o partidă din Liga Națiunilor care a fost însoțită de controverse încă din momentul tragerii la sorți. Înaintea fluierului de start, jucătorii celor două reprezentative nu și-au strâns mâinile, iar căpitanii nu au făcut schimbul tradițional de fanioane.

Meciul s-a disputat pe stadionul Nagyerdei, iar fotbaliștii irlandezi au plecat capetele în timpul intonării imnului Israelului.

După imnuri, cele două formații nu s-au aliniat pentru salutul obișnuit dintre jucători. Nici căpitanii Dara O’Shea, din partea Irlandei, și Manor Solomon, căpitanul Israelului, nu și-au strâns mâinile și nu au făcut schimb de fanioane.

Disputa din Liga Națiunilor a fost în centrul atenției încă din februarie, când Irlanda și Israel au fost repartizate în Grupa B3.

În Irlanda au existat apeluri pentru retragerea naționalei din cele două meciuri cu Israelul, pe fondul războiului dintre Israel și Gaza. Campania „Stop The Game”, organizată de grupul Irish Sport for Palestine, a susținut această poziție și a căpătat amploare în perioada premergătoare partidei.

Jucătorii Irlandei au decis însă să dispute meciul. Hotărârea a fost luată în urma unei întâlniri care a durat mai multe ore și care a avut loc sâmbătă, la hotelul echipei din Debrecen.

Ulterior, tot sâmbătă, portarul Gavin Bazunu a anunțat că se retrage din lot. El a explicat că, din punctul său de vedere, „ar fi greşit să participe” atât la partida de duminică, cât și la meciul retur programat în Serbia, pe 4 octombrie.

Jucătorii Irlandei au evoluat cu banderole negre. David Courell, directorul executiv al Federației de Fotbal din Irlanda, a spus că gestul a reprezentat „în semn de recunoaştere a tuturor vieţilor pierdute în conflictul din [Gaza]”.

Meciul a avut loc într-un context în care atenția publică asupra reprezentativei irlandeze a fost mult mai mare decât în mod obișnuit.

Antrenorul Irlandei, Heimir Hallgrimsson, a vorbit înaintea startului despre presiunea exercitată asupra echipei în zilele care au precedat partida.

„A fost una dintre cele mai dificile săptămâni pentru mine ca antrenor şi bănuiesc că este la fel şi pentru majoritatea jucătorilor. Sunt situaţii în care nu ne-am mai aflat până acum”, a spus Hallgrimsson.

Selecționerul a recunoscut că, în astfel de situații, nu există întotdeauna soluții perfecte.

„Când ne aflăm în astfel de situaţii, sperăm să luăm mai multe decizii corecte decât greşite, dar niciodată nu poţi face totul perfect.”

Hallgrimsson a vorbit și despre situația jucătorilor tineri din lot și despre responsabilitatea staffului de a-i proteja.

„Îmi pare rău pentru jucători; în această echipă sunt mulţi tineri de care trebuie să avem mare grijă. Sincer, sunt mulţi jucători care au sentimente amestecate în legătură cu acest meci, iar sarcina noastră este să-i protejăm pe toţi.”

Antrenorul a spus că pregătirea pentru partidă a fost afectată de contextul din jurul meciului, dar și-a exprimat speranța că jucătorii se vor putea concentra asupra fotbalului: „Aşa cum era de aşteptat, pregătirea a fost probabil cât se poate de proastă, aşa că sper doar ca jucătorii să vină şi să aibă o prestaţie bună. Suntem aici să jucăm fotbal, ei sunt fotbalişti şi sper ca măcar de asta să se poată bucura.”