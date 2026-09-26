Echipa națională a Spaniei a învins Anglia cu scorul de 3-2, sâmbătă seara, pe Wembley, în prima etapă a Ligii Națiunilor. Lamine Yamal a înscris după numai două minute, iar Alex Baena și Mikel Oyarzabal au completat golurile campioanei mondiale, care a ajuns la 39 de meciuri consecutive fără înfrângere.

Spania a început partida în forță și a deschis scorul în minutul 2, prin Lamine Yamal. Ibericii au continuat să pună presiune, iar Ferran Torres a înscris în minutul 8, însă golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Anglia a reușit să egaleze în minutul 36, după un contraatac rapid. Gordon a finalizat acțiunea după pasa decisivă oferită de Jude Bellingham.

Doar patru minute mai târziu, gazdele au trecut în avantaj. Harry Kane a înscris cu o lovitură de cap, cu ajutorul lui Marc Cucurella, iar Anglia a intrat la pauză cu 2-1.

În repriza secundă, Anglia a primit o lovitură de la 11 metri după un fault comis de Rodri asupra lui Jude Bellingham. Harry Kane a executat penalty-ul, însă șutul său a lovit transversala.

Spania a profitat de ocazie și a restabilit egalitatea în minutul 60, când Alex Baena a înscris pentru 2-2.

Ibericii au revenit în avantaj în minutul 74. Mikel Oyarzabal, introdus pe parcursul partidei, a marcat pentru 3-2 și a readus Spania în avantaj.

Anglia a forțat pe final pentru golul egalizator, însă apărarea Spaniei a rezistat, iar campioana mondială s-a impus cu 3-2 în primul său meci după turneul final al Cupei Mondiale din America.

Victoria de pe Wembley a prelungit la 39 de meciuri seria Spaniei fără înfrângere, începută în martie 2024.

Divizia A – grupa 3

Cehia – Croația 1-2 (Karabec 54 / Modric 47, Pasalic 77) Anglia – Spania 2-3 (Gordon 36, Kane 40 / Yamal 2, Alex Baena 60, Oyarzabal 74)

Divizia B – grupa 1

Slovenia – Scoția 0-0 Macedonia de Nord – Elveția 0-3 (Freuler 22, Amdouni 41, 74)

Divizia C – grupa 1

San Marino – Finlanda 0-7 (Pohjanpalo 5, 79, 88 penalty, Svanback 14, Kallman 33, Walta 50, 55) Albania – Belarus 2-0 (Asllani 34 penalty, Muci 45+2)

Divizia C – grupa 3

Insulele Feroe – Kazahstan 1-1 (Samuelsen 14 / Yerlanov 26) Slovacia – Moldova 2-0 (Schranz 32, Duda 40 penalty)

Divizia C – grupa 4

Bulgaria – Luxemburg 1-2 (Chandarov 18 / Barreiro 37, V. Thil 65) Islanda – Estonia 1-1 (Gudjohnsen 45 / Paskotsi 64)