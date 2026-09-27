Prognoza meteo pentru duminică, 27 septembrie, indică temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu maxime care vor ajunge până la 25 de grade. Ploile vor apărea doar izolat, în timp ce vântul va avea intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și la munte, anunță Administrsția Națională de Meteorologie.

Valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil în centrul, sudul și estul țării, precum și în zona montană, în timp ce în celelalte regiuni va fi mai mult senin.

Averse slabe sunt posibile cu totul izolat pe litoral, unde cantitățile de apă vor fi de 1-3 l/mp. După-amiaza, ploi slabe pot apărea în Carpații Meridionali și Orientali și, posibil, în zona submontană a Olteniei și Munteniei.

Vântul va sufla slab și moderat în general, însă vor exista intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. În aceste regiuni, vitezele vor ajunge la 40-50 km/h.

În timpul nopții, rafalele vor deveni mai puternice în Carpații de Curbură, unde pot atinge 60-70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în Banat și în vestul și sud-vestul Olteniei.

Minimele vor coborî până la 2 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor ajunge la 15 grade.

Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață. Presiunea atmosferică va avea variații ușoare și se va menține la valori ridicate.

În Capitală, noaptea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 8 și 11 grade, iar cele mai scăzute valori vor fi înregistrate în zona periurbană.

Pe parcursul zilei, vremea va rămâne normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil și mai mult senin la începutul intervalului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul zilei, când vitezele pot ajunge până la 40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar minima va fi de 9-11 grade.

Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă și se va menține la valori ridicate.