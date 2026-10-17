Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a criticat conducerea PNL în ședința în care liberalii au decis să susțină Guvernul Luca Niculescu. Acesta le-a reproșat unor colegi că îi atacă pe cei cu opinii diferite, deși nu au obținut rezultate electorale, și a contestat parteneriatul politic cu USR. Veștea a susținut, în același timp, că votarea noului guvern este necesară pentru depășirea blocajului politic.

„Cu siguranță că noi, fiecare dintre noi, trebuie să fim responsabili. Iar în acest moment, consider că este o soluție extrem de importantă ca acest guvern să fie votat”, a declarat Adrian Veștea în ședința liberalilor, condusă de Ilie Bolojan.

Liderul administrației județene din Brașov a afirmat că diferențele de opinie din interiorul partidului nu ar trebui să devină un motiv pentru atacuri la adresa unor membri care au câștigat alegeri. El a făcut referire la liberali care, în opinia sa, au ajuns pe liste electorale fără să obțină victorii în nume propriu.

„Chiar dacă avem opinii diferite, chiar dacă avem viziuni diferite, nu cred că sunt în măsură anumiți colegi, fiindcă vorbim de meritocrație, domnule președinte, care în viața lor n-au câștigat poate și s-au ascuns permanent pe liste”, a spus Veștea.

Acesta a amintit că nu a candidat niciodată într-o alianță cu PSD și a susținut că, în 2024, când ocupa funcția de ministru, i s-a cerut să candideze atât pentru Primăria Brașov, cât și pentru președinția Consiliului Județean.

„În ceea ce mă privește, eu n-am candidat niciodată cu PSD-ul și n-am făcut niciodată o alianță pentru a candida, deși mi s-a impus acest lucru. Și colegii mei o știu foarte bine la nivelul Biroului Permanent Național. În anul 2024, în perioada în care eram ministru, ni s-a impus să candidăm și la municipiul Brașov, și la județ. Nu am făcut acest lucru, că am câștigat și am demonstrat”, a afirmat președintele CJ Brașov.

Adrian Veștea l-a criticat nominal și pe liberalul Alexandru Muraru, reproșându-i că îi judecă pe alți membri ai partidului, deși, potrivit lui Veștea, nu a obținut rezultate electorale comparabile.

„Cred că este imoral ca un om sau mai mulți colegi care, la viața lor, au pierdut alegeri și nu sunt în stare să câștige, să ne critice pentru opiniile pe care le-am exprimat unii dintre noi”, a declarat Veștea.

El a adăugat că este membru al PNL de 30 de ani și că dreptul de a avea opinii diferite nu ar trebui să îi fie contestat de colegii de partid.

„Nu cred că acest drept poate să mi-l ia sau să mi-l catalogheze vreun coleg de partid într-o formă sau alta”, a spus liderul liberal.

În discursul său, președintele Consiliului Județean Brașov a criticat și modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a gestionat relația cu administrațiile locale. El a susținut că adoptarea cu întârziere a bugetului și lipsa unei liste de investiții au îngreunat activitatea autorităților locale și au împiedicat începerea procedurilor de achiziție încă din ianuarie.

„Cred că ar trebui să fim conștienți cu toții că anul acesta pentru toate autoritățile publice locale a fost un dezastru. Faptul că bugetul s-a aprobat atât de târziu, faptul că n-am avut listă de investiții, faptul că n-am avut posibilitatea să facem procedurile de achiziție încă din ianuarie, ne-a dus într-o situație critică”, a declarat Adrian Veștea.

Veștea a contestat și parteneriatul dintre PNL și USR, susținând că liberalii ar trebui să își definească mai clar direcția politică și să își identifice liderii pentru următoarele alegeri.

„Mai mult decât atât, văd că cu toții clamăm acest parteneriat cu USR-ul. Din contră, cred că nu avem nicio perspectivă și cred că ar trebui să ne căutăm noi valorile noastre și să ne identificăm liderii care au capacitatea să ducă partidul la nivelul la care trebuie în alegerile din anul 2028”, a afirmat președintele CJ Brașov.