Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, în ședința PNL în care liberalii urmează să decidă dacă susțin învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, că partidul nu ar trebui să voteze noul Executiv dacă ar face un calcul strict politic. Premierul demis a afirmat însă că prelungirea perioadei de provizorat poate pune în pericol finanțarea unor servicii esențiale ale statului și că încheierea acestei situații ține de responsabilitate.

Premierul demis a explicat că prelungirea actualei situații politice poate genera probleme grave, inclusiv pentru serviciile care asigură intervențiile în situații de urgență.

„Orice prelungire a acestei situații de provizorat, care nu ne este imputabilă, riscă să ne aducă în punctul în care servicii de bază ale statului român, inclusiv cele care asigură intervențiile în situații de urgență, să rămână fără finanțare. Încetarea acestei stări de provizorat nu mai este, așadar, o problemă de calcul politic. Este, pur și simplu, o problemă de responsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a enumerat mai multe situații complicate care necesită soluții și a susținut că funcționarea instituțiilor publice presupune cel puțin o rectificare bugetară consistentă: „O asemenea operațiune nu poate fi realizată prin ordonanță de urgență de un guvern interimar”.

Ilie Bolojan a amintit că, în procesul de desemnare a unui premier, au existat patru nominalizări, cea mai recentă fiind Luca Niculescu. Lista guvernamentală propusă este formată atât din tehnocrați, cât și din membri ai Partidului Social Democrat.

Liderul PNL a explicat că experiența politică din ultimii ani și colaborarea cu unii dintre cei nominalizați pentru funcțiile de miniștri îl fac să nu aibă așteptări ridicate de la viitorul Executiv.

„Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, evoluțiile politice din ultimii trei ani și lecțiile pe care le-am tras, dacă am face exclusiv un calcul strict politic, Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze învestirea acestui guvern”, a spus Bolojan.

Acesta a invocat și constrângerile economice și bugetare cu care se va confrunta orice guvern în anul următor, precum și abordările PSD.

Ilie Bolojan a mai declarat că PNL are o responsabilitate în gestionarea actualei perioade de interimat.

„Există însă o responsabilitate pe care o am atât eu, personal, în calitate de prim-ministru interimar, cât și Partidul Național Liberal. În actualul guvern interimar, partidul nostru are cea mai mare pondere dintre cele trei partide reprezentate și, implicit, poartă principala responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă”, a afirmat liderul liberal.