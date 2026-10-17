Există perioade în care o persoană nu a lucrat efectiv, dar care pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei. Studiile universitare absolvite, serviciul militar și anumite concedii pentru creșterea copilului se numără printre situațiile recunoscute de legislația din România, în condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Regulile sunt importante pentru persoanele care își verifică vechimea înainte de pensionare, deoarece stagiul de cotizare nu se rezumă exclusiv la anii în care au avut un contract de muncă. Totuși, perioadele recunoscute de lege nu sunt echivalente în toate situațiile cu anii pentru care s-au plătit contribuții și nu pot fi folosite automat pentru îndeplinirea oricărei condiții de pensionare.

Potrivit articolului 14 din Legea nr. 360/2023, anumite intervale sunt considerate perioade asimilate stagiului de cotizare. Acestea pot fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Printre cele mai importante situații se află:

Studiile universitare la zi sau cu frecvență, pe durata normală a programului de studii, dacă acesta a fost absolvit cu diplomă.

Serviciul militar, inclusiv perioadele de concentrare, mobilizare sau prizonierat, în condițiile prevăzute de lege.

Concediul pentru creșterea copilului, pentru perioadele recunoscute de legislație începând cu 1 ianuarie 2006

Anumite perioade de incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentelor de muncă și al bolilor profesionale, pentru situațiile prevăzute de lege.

Anumite perioade în care s-au acordat indemnizații de asigurări sociale, în intervalul 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006. Lista și condițiile de recunoaștere sunt stabilite prin lege, iar documentele justificative pot fi necesare pentru valorificarea acestor perioade.

Persoanele care au absolvit facultatea pot beneficia de recunoașterea perioadei normale a studiilor universitare, chiar dacă nu au lucrat în acel interval.

Există însă câteva condiții importante. Studiile trebuie să fi fost urmate la zi sau cu frecvență, în condițiile prevăzute de lege, și să fi fost finalizate cu diploma corespunzătoare. În plus, dacă o persoană a absolvit mai multe programe universitare de același nivel, poate valorifica o singură perioadă de studii pentru acel nivel, la alegere.

Perioada de facultate nu se valorifică prin simpla existență a unei înscrieri la universitate. Trebuie îndeplinite condițiile privind absolvirea și durata normală a studiilor.

De asemenea, intervalele de studii care se suprapun cu perioade de cotizare realizate în condițiile legii nu se valorifică drept perioade asimilate pentru același interval.

Legea recunoaște și anumite perioade în care părinții au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului. Potrivit articolului 14, sunt vizate perioadele începând cu 1 ianuarie 2006, în condițiile stabilite de legislație.

Reglementarea face referire la concediul pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la trei ani, respectiv șapte ani, potrivit situațiilor prevăzute de lege.

Aceste perioade trebuie analizate în funcție de data în care a fost acordat concediul și de regulile aplicabile la momentul respectiv. Prin urmare, nu orice întrerupere a activității pentru îngrijirea copilului poate fi tratată automat în același mod.

Una dintre cele mai importante distincții este cea dintre stagiul de cotizare total și stagiul de cotizare contributiv.

Stagiul contributiv este legat de perioadele pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale, în condițiile legii. Perioadele asimilate sunt recunoscute separat, chiar dacă persoana nu a plătit contribuții ca un salariat în intervalul respectiv.

Această diferență contează mai ales atunci când sunt verificate condițiile pentru pensionare. Legea nr. 360/2023 prevede un stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani și un stagiu complet de 35 de ani, cu aplicarea eșalonărilor legale. Pentru anumite drepturi, perioadele asimilate pot avea un regim diferit față de perioadele contributive.

De aceea, includerea unui interval în stagiul de cotizare nu înseamnă automat că acesta poate fi folosit pentru îndeplinirea tuturor condițiilor de pensionare sau că va majora pensia în același mod ca o perioadă lucrată și contributivă.

Persoanele care se apropie de vârsta pensionării pot solicita Casei Naționale de Pensii Publice sau casei teritoriale de pensii informații privind stagiul de cotizare. Legea prevede posibilitatea confirmării acestuia printr-o adeverință emisă de instituțiile competente sau în format electronic.

Pentru verificare, este util să fie păstrate documentele care atestă absolvirea studiilor, efectuarea serviciului militar sau acordarea concediilor și indemnizațiilor relevante. Casa de pensii poate clarifica ce perioade sunt recunoscute în cazul concret și în ce condiții pot fi valorificate.

În concluzie, lipsa unui loc de muncă nu înseamnă automat că perioada respectivă este pierdută pentru pensie. Studiile universitare, serviciul militar și anumite concedii pot fi recunoscute de lege, însă efectul lor asupra dreptului la pensie depinde de categoria perioadei și de condițiile aplicabile