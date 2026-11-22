Ministrul Învățământului din Coreea de Sud, Choi Kyo-jin, a demisionat în urma unui scandal de copiere la examene care a șocat națiunea, potrivit BBC.

El a declarat că își asumă întreaga responsabilitate pentru confuzia cauzată de măsurile de ultim moment menite să oprească copierea asistată de inteligență artificială în timpul examenului anual de admitere la facultate de joi, cunoscut sub numele de Suneung.

Acum o săptămână, cel mai bun scor la examenul național de contabilitate fiscală a recunoscut că a folosit o mini-cameră, un telefon mobil și instrumente de inteligență artificială. Acest lucru i-a determinat pe oficiali să acționeze urgent pentru a detecta dispozitivele ascunse, inclusiv trimiterea de alerte de urgență către fiecare telefon mobil din țară.

Parcurgerea examenului Suneung durează până la nouă ore și joacă un rol important în traiectoriile carierei a milioane de sud-coreeni.

„În calitate de ministru responsabil, cred că nu pot scăpa de criticile legate de faptul că nu ne-am pregătit în avans”, a declarat Choi duminică, conform agenției de știri Yonhap din Coreea de Sud.

„Acum, că examenul s-a încheiat, simt un profund sentiment de responsabilitate și îmi prezint demisia”, a adăugat ministrul.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung - care a cerut o revizuire a actualului sistem de examene - a acceptat ulterior demisia lui Choi.

Ministerul educației a declarat anterior că 111 candidați au fost găsiți cu dispozitive inteligente neautorizate în timpul examenului Suneung din acest an, la care au participat aproximativ 500.000 de studenți.

Îngrijorările legate de lipsa de onestitate academică în timpul examenului extrem de competitiv au crescut în ultimele săptămâni, după rapoartele despre candidați care au copiat cu ajutorul dispozitivelor de inteligență artificială.

Aceste temeri au ajuns la apogeu weekendul trecut, când Han Won-seok, cel mai bun scor la examenul de contabilitate fiscală din aprilie, a recunoscut că a copiat.

Mărturisirea sa a venit pe fondul speculațiilor privind scorul său neobișnuit de mare, cu doar una din 160 de întrebări greșită.

„Am folosit o microcameră pentru a fotografia întrebările testului și le-am trimis unei inteligențe artificiale, apoi mi-am verificat răspunsurile pe smartphone pentru a comite copiatul”, a spus bărbatul în vârstă de 34 de ani într-un mesaj video.

Acest lucru a determinat autoritățile să introducă măsuri urgente, cu doar câteva zile înainte de Suneung.

Acestea au inclus trimiterea de alerte de urgență la nivel național în ziua examenului.

Trei alerte au fost trimise joi între orele 08:00 și 15:00, ora locală, provocând sunarea la unison a telefoanelor din întreaga țară - chiar dacă erau în modul silențios și chiar dacă aparțineau unor turiști care utilizau roaming de date.

Telefoanele nu sunau dacă erau oprite sau în modul avion.

A fost prima dată când Coreea de Sud și-a folosit sistemul național de alertă în caz de dezastru pentru a-i prinde pe cei care copiau la examene.

De asemenea, candidații au fost nevoiți să-și acopere nasturii de la cămăși și jachete pentru a bloca orice camere ascunse, iar autoritățile au efectuat inspecții ale ochelarilor.

Toate acestea i-au făcut paranoici chiar și pe candidații onești la examen.

Înainte de testul Suneung, un elev din ultimul an de liceu a declarat pentru Korea Times că este îngrijorat că ochelarii săi cu rame de corn ar putea fi confundați cu ochelari inteligenți.

Un altul a declarat pentru Yonhap că purta de obicei ochelari, dar a făcut eforturi să-și pună lentile de contact pentru testul Suneung pentru a evita să stârnească suspiciuni.