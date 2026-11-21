Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului identifică nominal cele cinci persoane care dețineau carduri alimentate din bugetul Administrației Naționale de Meteorologie. Documentul dezvăluie și valoarea tranzacțiilor asociate fiecărui titular, precum și o serie de nereguli în deconturi.

Ancheta de la Meteo nu s-a finalizat și nu s-au comunicat vinovații. Dar, la numai câteva zile după verificările efectuate în instituție, două dintre angajatele aflate în centrul raportului și-au înaintat demisiile de încetare a raporturilor de muncă.

Apar noi detalii în scandalul cheltuielilor din bani publici de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului nu se limitează la inventarierea achizițiilor controversate, ci identifică și persoanele care aveau în posesie cardurile alimentate din bugetul instituției.

Potrivit documentului, cinci angajați, aflați în funcții de conducere sau în structuri administrative, figurau ca titulari ai acestor carduri. Despre acest număr a vorbit și directoarea Elena Mateescu, căreia fostul ministru de la Mediu, Diana Buzoianu, îi cerea demisia. Operațiunile financiare analizate de inspectori, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 iulie 2026, au însumat aproximativ 3,04 milioane de lei.

Raportul, ale cărui concluzii și detalii sunt prezentate în materialul publicat de NewsCenter.ro, individualizează titularii cardurilor, sumele pe care le-au cheltuit și descrie mai multe situații în care documentele justificative nu respectau procedurile interne.

Cele cinci persoane identificate în raportul Corpului de Control

Pe lista persoanelor care dețineau carduri alimentate din bugetul ANM apar:

Elena Mateescu, directorul general al instituției;

Florentina-Gabriela Aionesei, șefa Serviciului Achiziții și Investiții;

Ana-Maria Tornea, economist;

Alexandru-Gabriel Mircea, șeful Serviciului Administrativ-Tehnic;

Radu-Ionuț Ene, referent în sectorul administrativ.

Una dintre cele mai mari valori ale tranzacțiilor analizate este asociată economistului Ana-Maria Tornea. Potrivit raportului, pe numele acesteia figurează operațiuni de aproape 2,2 milioane de lei în perioada verificată.

În deconturile analizate apar loturi consistente de parfumuri și echipamente de schi, dar și o plată de 3.750 de lei pentru cursuri de master destinate colegei sale, Florentina-Gabriela Aionesei. Inspectorii au constatat că plata cursurilor nu avea la bază un referat de necesitate aprobat.

Tornea avea și responsabilități în zona achizițiilor. În 2019 figura în documentele oficiale ale instituției ca economist cu atribuții în categoria personalului de decizie, iar în 2023 a făcut parte din comisia de evaluare pentru un lot din proiectul de modernizare a rețelei naționale de stații meteorologice automate.

Florentina-Gabriela Aionesei a condus Serviciul Achiziții și Investiții, funcție pe care o ocupa încă din 2017, potrivit documentelor instituției.

În cazul lui Radu-Ionuț Ene, raportul consemnează operațiuni în valoare de 108.815,06 lei. Inspectorii fac însă o precizare importantă: simpla calitate de titular al unui card nu înseamnă că toate bunurile identificate în deconturile celorlalți angajați îi pot fi atribuite.

Două angajate au plecat din ANM imediat după control

Unul dintre cele mai importante detalii din raport privește momentul în care două dintre persoanele identificate în document au părăsit instituția.

Verificările pe teren ale Corpului de Control al Ministerului Mediului s-au desfășurat în perioada 6–10 iulie 2026.

La numai câteva zile după încheierea acestei acțiuni, pe 15 și 16 iulie, Ana-Maria Tornea și Florentina-Gabriela Aionesei și-au înaintat demisiile sau solicitările de încetare a raporturilor de muncă.

Cronologia este relevantă în contextul constatărilor inspectorilor, mai ales că ambele angajate ocupaseră poziții importante în structurile economice și administrative ale ANM.

Raportul nu stabilește însă că plecarea acestora din instituție ar reprezenta o recunoaștere a unor fapte ilegale. Împrejurările și eventualele responsabilități individuale urmează să fie clarificate de autoritățile competente.

Facturi cu valori diferite și achiziții fără documente aprobate

Pe lângă identificarea titularilor cardurilor, raportul Corpului de Control descrie mai multe probleme privind justificarea și înregistrarea achizițiilor.

Un exemplu este cel al unei jachete de schi marca Fusilli, înregistrată într-un decont întocmit pe numele Florentinei-Gabriela Aionesei cu valoarea de 760,20 lei.

În schimb, factura, bonul fiscal și nota de intrare-recepție indicau un preț de 5.439,20 lei. Diferența dintre suma trecută în decont și cea din documentele comerciale reprezintă una dintre neconcordanțele semnalate de inspectori.

O altă achiziție care a atras atenția echipei de control este un laptop de gaming în valoare de 17.500 de lei. Deși exista un referat de aprobare, documentului îi lipseau numărul de înregistrare și data.

Inspectorii au identificat și două loturi importante de echipamente de schi pentru care nu existau referate de necesitate aprobate. Unul dintre acestea avea valoarea de 25.462 de lei, iar celălalt de 20.591,96 lei.

În cazul unui al treilea lot, în valoare de 14.201,59 lei, exista un referat aprobat pentru achiziționarea de echipamente de lucru și protecție, însă produsele cumpărate nu corespundeau specificațiilor din document.

ANM a transmis cu întârziere documentele solicitate

După verificările din luna iulie, inspectorii au continuat să solicite documente justificative privind plățile și utilizarea cardurilor.

Directoarea generală a ANM, Elena Mateescu a declarat, la 3 noiembrie, că instituția sesizase în 12 august structura de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției, în urma unui audit intern.

La 26 august 2026, ANM a transmis doar o parte dintre actele solicitate de inspectorii de la Mediu. Restul documentației a fost predat la 15 septembrie, în urma unei noi solicitări.

Elena Mateescu a precizat că dosarul transmis autorităților are 648 de pagini și că a fost audiată de două ori de polițiștii de la Brigada Economică.

Pe 10 octombrie, fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu a cerut public demisia conducerii ANM și a anunțat transmiterea raportului către Parchetul General și Curtea de Conturi. Fiind ministru demis și interimar, dar și pentru că legea nu-i permitea să o demită pe Elena Mateescu, Buzoianu a presat mediatic ca directoarea ANM să-și dea demisia.

Mateescu a reacționat public și a făcut o serie de precizări. A spus că persoanele implicate în achizițiile reclamate nu mai lucrează în ANM, că respectivele carduri au fost închise și că instituția a constituit o comisie pentru inventarierea bunurilor și recuperarea eventualului prejudiciu.

Șefa ANM a precizat, de asemenea, că propriul card nu a fost activat pentru achiziții, fiind utilizat contul atașat doar pentru plata abonamentului Zoom necesar organizării întâlnirilor tehnice.

După tot acest scandal din instituția meteorologilor, Poliția și Parchetul vor fi instituțiile care vor stabili răspunderi și ce prejudiciu s-a produs efectiv la ANM.