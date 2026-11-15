Zeci de mii de cetățeni cehi au participat duminică la o amplă demonstrație în capitala Praga, exprimându-și opoziția față de intenția executivului de a diminua taxa destinată mass-mediei publice și de a muta finanțarea acestor instituții direct la bugetul de stat. Contestatarii acestei măsuri avertizează că o astfel de decizie ar pune în pericol autonomia editorială și funcționarea optimă a posturilor naționale de radio și televiziune, informează Reuters.

Reprezentanții organizatorilor afirmă că prezența la mitingul de duminică a depășit deja pragul atins la precedenta acțiune antiguvernamentală din luna martie, eveniment care a strâns atunci peste 200.000 de manifestanți. Conform estimărilor acestora, adunarea actuală are potențialul de a deveni cea mai mare mișcare de stradă din istoria țării de după Revoluția de Catifea din anul 1989, momentul istoric ce a marcat prăbușirea regimului comunist și ascensiunea la conducerea statului a dramaturgului disident Vaclav Havel.

Oponenții inițiativei legislative au tras un semnal de alarmă, comparând noua lege a presei propusă de autoritățile de la Praga cu reformele implementate în Ungaria în perioada fostului premier Viktor Orban, măsuri care au dus la consolidarea unui aparat mediatic subordonat puterii politice.

Totodată, formațiunile din opoziție și organizațiile societății civile au condamnat modul netransparent în care executivul a gestionat procesul legislativ, acuzând adoptarea pe repede înainte a proiectului inițial, în timpul nopții, pe parcursul lunii octombrie. Aceștia cer acum coaliției aflate la guvernare să renunțe complet la acest act normativ.

Liderii mișcării de protest subliniază că mandatul obținut la urne nu oferă executivului puteri discreționare asupra instituțiilor fundamentale ale statului de drept.

„Un guvern ales are dreptul să guverneze, dar nu are dreptul să facă orice doreşte şi să demonteze instituţiile democratice”, a declarat Mikulas Minar, preşedintele grupului civic „Milion Chvilek” (Un milion de momente), care a organizat protestul de duminică.