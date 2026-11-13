Presa românească a pierdut treptat din rolul de formator de opinie, fiind tot mai mult influențată de algoritmi, titluri senzaționaliste și interese economice sau politice. Aceasta este una dintre concluziile dezbaterii purtate de Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, în podcastul Contrapunct al Evenimentului Zilei.

Cei trei au analizat transformările prin care a trecut jurnalismul românesc după 1990, de la perioada marilor dezvăluiri și a tirajelor impresionante ale ziarelor până la actuala dominație a mediului online.

Bogdan Comaroni a explicat că tabloidizarea a reprezentat una dintre primele schimbări majore care au afectat presa. Ulterior, dezvoltarea platformelor online și dependența redacțiilor de algoritmii motoarelor de căutare au modificat modul în care sunt selectate și prezentate informațiile.

„A fost predat algoritmilor de presă de pe Google”, a afirmat Comaroni, explicând că numărul de vizitatori și poziționarea în rezultatele căutărilor au devenit criterii importante pentru obținerea veniturilor din publicitate.

În opinia sa, această transformare a favorizat titlurile de tip clickbait și informațiile prezentate într-o manieră senzaționalistă, în detrimentul verificării și al analizei jurnalistice.

Octavian Hoandră a vorbit despre dispariția presei de atitudine și a editorialelor care ofereau cititorilor analize și interpretări asumate. Acesta a susținut că o parte dintre vocile care ar fi putut contribui la dezbaterea publică au ajuns să fie asociate unor grupuri politice.

„Presa nu mai apără idei, apără oameni. Și asta este trist”, a afirmat Octavian Hoandră.

Acesta a atras atenția și asupra pierderii spiritului critic, pe care l-a considerat esențial pentru o societate capabilă să distingă între informație, opinie și manipulare.

Un alt subiect abordat a fost impactul inteligenței artificiale asupra viitorului jurnalismului. Bogdan Comaroni a povestit că a asistat la prezentarea unui sistem care putea prelua automat informații, selecta subiecte, crea articole și gestiona publicarea acestora fără intervenția unei redacții.

El a susținut că astfel de tehnologii ar putea duce la apariția presei fără autor, în care conținutul este produs și distribuit automat.

Cu toate acestea, participanții au pledat pentru menținerea jurnalismului realizat de oameni, considerând că analiza, experiența și asumarea opiniilor rămân esențiale.

„Noi am refuzat pentru că am spus că credem în continuare în oameni”, a declarat Bogdan Comaroni.

Dezbaterea s-a încheiat cu o concluzie privind importanța educației și a spiritului critic, considerate instrumente esențiale pentru ca publicul să poată identifica manipularea și să nu devină dependent de informațiile livrate de algoritmi.