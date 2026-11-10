Inteligența artificială a devenit un instrument indispensabil pentru milioane de utilizatori și pentru tot mai multe companii. Popularitatea acestei tehnologii ascunde o problemă despre care se vorbește prea puțin: costurile reale ale utilizării sale și dependența pe care furnizorii încearcă să o creeze. Bogdan Tudor, președintele Startech Team, a explicat, într-o discuție cu Radu Preda, moderatorul emisiunii „Picătura de Business”, de ce abonamentele actuale nu reflectă adevăratul preț al inteligenței artificiale.

Potrivit specialistului, companiile care dezvoltă modele AI susțin în prezent o parte importantă din costurile utilizării, pentru a atrage cât mai mulți clienți. Situația nu poate continua la nesfârșit, iar scumpirile ar putea deveni inevitabile.

Bogdan Tudor susține că tarifele plătite în prezent prin abonamente sunt subvenționate, iar costurile reale de funcționare sunt considerabil mai ridicate.

„Costurile reale sunt de 4-5 ori mai mari în acest moment. Nu vorbim de subvenția prin abonament. Vorbim de costurile reale prin token. Folosirea prin token are un cost încă de 4-5 ori mai mare decât ne este vândută această tehnologie”, a explicat acesta.

Specialistul consideră că, pe termen scurt, utilizatorii ar trebui să se pregătească pentru creșterea tarifelor. O eventuală reducere a costurilor ar putea veni din progresele tehnologice, atât în dezvoltarea software-ului, cât și a procesoarelor specializate.

Un exemplu este tehnologia „Mixture of Experts”, care permite folosirea doar a unei părți dintre parametrii unui model, în funcție de sarcina primită. Astfel, sistemul nu mai utilizează întreaga capacitate de procesare pentru fiecare solicitare.

„Folosim doar ceea ce avem nevoie”, a explicat Bogdan Tudor, referindu-se la această metodă de eficientizare.

O altă soluție pentru reducerea costurilor este alegerea modelului potrivit pentru fiecare sarcină. Bogdan Tudor consideră că utilizarea celor mai performante și mai scumpe modele pentru întrebări simple reprezintă o risipă de resurse.

Acesta a oferit exemple de solicitări obișnuite, precum căutarea unei rețete, verificarea vremii sau identificarea unor informații despre un serial, pentru care nu ar fi necesară intervenția unui model de ultimă generație.

În opinia sa, sistemele AI vor deveni mai eficiente prin direcționarea automată a solicitărilor către modele cu niveluri diferite de performanță și cost.

O altă metodă este utilizarea răspunsurilor deja generate și apreciate de alți utilizatori. Prin tehnologia de caching, sistemul poate furniza rapid un răspuns existent, fără să solicite de fiecare dată întreaga capacitate de procesare a unui model.

Bogdan Tudor susține că, în anumite situații, rata de reutilizare a răspunsurilor poate ajunge la 80%.

Una dintre cele mai importante probleme ridicate în discuție este dependența utilizatorilor de inteligența artificială. Bogdan Tudor consideră că abonamentele accesibile reprezintă o strategie prin care companiile încearcă să atragă cât mai mulți clienți și să transforme tehnologia într-un instrument fără de care aceștia să nu mai poată lucra.

„Modul în care sunt laboratoarele AI astăzi se numește Market Penetration Mode. Încearcă să ne facă dependenți ca apoi să ne poată cere oricât”, a afirmat specialistul.

Acesta a explicat că, pe măsură ce organizațiile își construiesc activitatea în jurul unor instrumente AI, capacitatea lor de a renunța la aceste servicii scade. În momentul în care tehnologia devine indispensabilă, furnizorii ar putea avea mai multă libertate în stabilirea tarifelor.

Radu Preda a ridicat problema organizațiilor care și-au construit deja numeroase procese interne în jurul inteligenței artificiale și care ar putea fi afectate de o eventuală majorare a prețurilor.

Bogdan Tudor consideră că firmele trebuie să își evalueze din timp dependența de furnizorii externi și să caute alternative care să le ofere mai mult control asupra tehnologiei.

„Multe companii sunt astăzi într-o capcană. Capcana prin care aparent AI-ul este astăzi mai ieftin, devin mai eficiente, dar ce se va întâmpla când costurile vor crește de 4-5 ori?”, a explicat acesta.

Specialistul consideră că avantajul competitiv nu va aparține doar companiilor care folosesc inteligența artificială, ci mai ales celor care știu să o utilizeze eficient, fără să depindă complet de un singur furnizor.