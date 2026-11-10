AI provoacă dependență! Cum putem ieși din această capcană?

Companiile mută tot mai multe procese pe inteligența artificială (AI), dar rămâne întrebarea ce se întâmplă dacă prețurile cresc sau furnizorul nu mai e disponibil. Discutăm despre costul real al AI-ului, despre dependența de marii furnizori și despre felul în care angajații privesc schimbarea din birouri. Pe fundal, cursa dintre giganții americani și alternativele europene.

Interlocutor: Bogdan Tudor, fondator și președinte StarTech Team #PicăturaDeBusiness #InteligentaArtificiala #AI #PicaturaDeBusiness #Antreprenoriat #Tehnologie #ViitorulMuncii #Mistral #MasiniAutonome #Business #EVZ #HaiRomania