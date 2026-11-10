Anthropic a anunțat pe 9 noiembrie 2026 lansarea Claude Fable 5.2, o nouă versiune a modelului său de inteligență artificială, concepută pentru sarcini complexe de programare, raționament și analiză vizuală. Compania americană susține că noul sistem generează răspunsuri cu până la 30% mai rapid decât versiunea anterioară și are costuri mai mici de utilizare.

Lansarea include și Claude Mythos 5.2, un model bazat pe aceeași tehnologie, dar destinat organizațiilor care îndeplinesc condițiile programelor speciale de verificare ale Anthropic. Noile modele sunt prezentate într-un moment în care compania își consolidează poziția pe piața inteligenței artificiale, înaintea listării sale la bursă.

Potrivit anunțului oficial publicat de Anthropic, Fable 5.2 a fost optimizat pentru activități tehnice dificile, care presupun analiză aprofundată, planificarea mai multor etape și coordonarea unor agenți de inteligență artificială.

Compania afirmă că noul model comunică mai clar decât generația precedentă și poate produce rezultate cu până la 30% mai rapid decât Fable 5.1. Îmbunătățirile vizează în special programarea, capacitatea de raționament și interpretarea informațiilor vizuale.

Un alt element anunțat de producător este reducerea tarifelor. Utilizarea modelului costă 8 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 40 de dolari pentru un milion de tokenuri generate. Tokenurile reprezintă unitățile de procesare a textului utilizate de modelele lingvistice.

Anthropic oferă și un mod opțional de funcționare rapidă, care poate accelera generarea răspunsurilor de până la 2,5 ori. Acesta presupune tarife mai mari, de 16 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 80 de dolari pentru un milion de tokenuri de ieșire.

Unul dintre exemplele prezentate de companie privește modul în care propriile echipe de ingineri folosesc inteligența artificială în dezvoltarea software.

Potrivit Anthropic, peste 90% dintre modificările de cod care ajung să fie integrate în codul principal al companiei sunt scrise cu ajutorul modelelor Claude, sub supravegherea inginerilor.

Fable 5.2 a fost utilizat pentru identificarea și repararea unor erori software, precum și pentru optimizarea performanței unor servicii. Compania susține că anumite probleme care necesitau intervenții complexe au putut fi rezolvate în câteva minute.

Un exemplu concret este migrarea unui serviciu de producție de la limbajul Python la Rust. Operațiunea a fost realizată cu ajutorul unei echipe de agenți AI care au colaborat la transformarea codului. Potrivit Anthropic, serviciul rezultat este mai stabil și pornește de aproximativ 26 de ori mai repede decât versiunea inițială.

Acest exemplu arată direcția în care compania încearcă să dezvolte modelele sale: sisteme capabile să gestioneze proiecte software complexe, nu doar să genereze fragmente de cod la cererea utilizatorilor.

Anthropic a anunțat simultan două versiuni ale noului model: Claude Fable 5.2 și Claude Mythos 5.2.

Cele două sisteme folosesc aceeași tehnologie de bază și au performanțe comparabile. Diferența principală ține de acces și de măsurile de siguranță. Fable 5.2 include protecții suplimentare pentru activitățile cu risc ridicat din domeniul securității cibernetice și al cercetării biologice, ceea ce permite distribuirea sa către un public mai larg.

Mythos 5.2 este destinat organizațiilor verificate de Anthropic, în special celor implicate în cercetare de securitate cibernetică și aplicații biomedicale. Accesul se acordă prin programele speciale ale companiei.

Producătorul afirmă că a efectuat evaluări de siguranță înainte de lansare, inclusiv teste realizate de evaluatori externi. Scopul acestor măsuri este limitarea utilizării tehnologiei în activități care ar putea genera riscuri.

Claude Fable 5.2 a devenit disponibil pe 9 noiembrie 2026 prin platformele Anthropic și serviciile partenere, inclusiv Amazon Web Services, Google Cloud și Microsoft Azure.

Dezvoltatorii pot accesa modelul prin interfața API a companiei, folosind identificatorul tehnic claude-fable-5-2. Noul sistem este disponibil și în produsele Claude pentru utilizatorii eligibili.

Anthropic a anunțat și o ofertă temporară pentru abonații anumitor planuri plătite, care vor beneficia de utilizare suplimentară a modelelor Fable. Volumul suplimentar depinde de durata abonamentului și de tipul planului.

Lansarea Fable 5.2 vine în contextul intensificării concurenței dintre marile companii care dezvoltă inteligență artificială. Pentru Anthropic, noul model reprezintă o extindere a capacităților Claude în domenii în care viteza de execuție, raționamentul și automatizarea proceselor tehnice au o importanță tot mai mare.