Republica Moldova pregătește un cadru legal pentru utilizarea inteligenței artificiale. Proiectul stabilește ce practici vor fi interzise, ce obligații vor avea instituțiile și companiile care folosesc aceste tehnologii și ce drepturi vor putea exercita cetățenii. Noile reguli vor fi introduse treptat, începând cu 1 ianuarie 2028 și până în 2031.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și se află în consultări publice. Printre prevederile sale se numără interzicerea manipulării oamenilor fără știrea lor, exploatarea vulnerabilităților, clasificarea persoanelor în funcție de comportament sau de date biometrice sensibile și identificarea emoțiilor angajaților și elevilor.

Proiectul interzice și colectarea în masă a imaginilor faciale de pe internet. De asemenea, nu va fi permisă crearea, fără acordul persoanelor vizate, a imaginilor și videoclipurilor intime false sau producerea materialelor de abuz sexual asupra copiilor. Astfel de cazuri vor trebui raportate imediat organelor de urmărire penală. Recunoașterea facială în timp real în spațiile publice va fi posibilă pentru organele de drept doar în situații excepționale și cu autorizarea instanței.

Noile reguli prevăd că oamenii vor trebui informați atunci când interacționează cu sisteme de inteligență artificială. Totodată, materialele generate cu ajutorul acestor tehnologii vor trebui marcate corespunzător.

Cetățenii vor avea și dreptul să solicite explicații despre deciziile luate cu implicarea inteligenței artificiale.

Cerințe speciale vor fi aplicate sistemelor utilizate în sănătate, educație, angajare, servicii financiare și infrastructură critică. Acestea vor trebui să fie sigure, transparente și supravegheate de oameni.

Instituțiile publice nu vor putea lua decizii în defavoarea unei persoane exclusiv pe baza unui sistem automatizat. Persoanele vizate vor putea contesta asemenea decizii în instanță.

Supravegherea domeniului va reveni Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, în timp ce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va elabora politicile în domeniu.

Proiectul mai prevede crearea unui spațiu gratuit pentru întreprinderile mici și mijlocii, unde acestea vor putea testa sistemele de inteligență artificială. Acesta ar urma să fie disponibil cel târziu la 1 ianuarie 2029.

Companiile care vor utiliza practicile interzise riscă amenzi de până la două milioane de lei sau 1% din cifra de afaceri globală. Pentru alte încălcări, sancțiunile pot ajunge la 1,5 milioane de lei sau 0,75% din cifra de afaceri.

În cazul întreprinderilor mici și mijlocii și al start-upurilor va fi aplicată limita mai mică. În primii trei ani de implementare a legii, autoritățile vor pune accent pe avertizări și vor acorda termene pentru înlăturarea încălcărilor constatate.