Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Portugalia sau intenționează să ajungă în această țară, în contextul grevei generale a mecanicilor de locomotivă, programată în perioada 24 – 27 noiembrie 2026. În primele două zile ale protestului, circulația trenurilor de călători va fi suspendată aproape în totalitate, iar ulterior sunt așteptate întârzieri și anulări ale unor curse.

Sindicatul Mecanicilor de Locomotivă din cadrul companiei feroviare portugheze a anunțat declanșarea unei greve la nivel național, începând de marți, 24 noiembrie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cele mai mari perturbări ale transportului feroviar sunt așteptate în zilele de 24 și 25 noiembrie, când aproape toate trenurile de călători vor fi scoase din circulație.

În următoarele două zile, respectiv joi, 26 noiembrie, și vineri, 27 noiembrie, transportul feroviar va continua să fie afectat de întârzieri și anulări ale unor curse. În acest interval vor fi însă asigurate serviciile feroviare esențiale.

Ministerul Afacerilor Externe le-a recomandat românilor care se află în Portugalia, tranzitează țara sau au programate deplasări în această perioadă să urmărească permanent comunicările autorităților locale. Informațiile actualizate privind circulația trenurilor și modificările intervenite în programul acestora pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei feroviare portugheze.

Cetățenii români care întâmpină dificultăți din cauza perturbărilor transportului feroviar pot solicita sprijin consular prin intermediul Ambasadei României la Lisabona, la numerele de telefon +351.213.966.463 și +351.213.960.866.

Apelurile sunt transferate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate în regim de permanență de operatorii serviciului Call Center.

Pentru situațiile deosebite, care necesită intervenție de urgență, cetățenii români au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351.927.411.628.

Ministerul Afacerilor Externe a recomandat consultarea periodică a informațiilor publicate pe paginile oficiale ale instituției, www.mae.ro, și ale Ambasadei României la Lisabona.

Instituția a reamintit, totodată, că românii care se deplasează în străinătate pot utiliza aplicația „Călătoreşte informat”, prin intermediul căreia au acces la informații și recomandări de călătorie.