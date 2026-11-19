Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a recepționat joi, 19 noiembrie, ultima dintre cele 16 locomotive electrice Traxx Passenger produse de Alstom, în cadrul unui contract de peste 441 de milioane de lei. Vehiculele vor fi utilizate de CFR Călători pe trasee care leagă mai multe orașe importante, inclusiv București, Constanța, Brașov, Timișoara și Iași.

Ultima locomotivă, identificată cu numărul LE 016, a fost recepționată la depoul Alstom din incinta Atelierelor CFR Grivița, în prezența reprezentanților producătorului și ai ARF. Odată cu această etapă, livrarea tuturor celor 16 locomotive prevăzute în contract a fost încheiată.

Vehiculul a fost predat în administrarea CFR Călători, însă introducerea sa în circulația comercială depinde de finalizarea procedurilor administrative. Este necesară înscrierea locomotivei în Registrul European al Vehiculelor și includerea acesteia în Certificatul de Siguranță al operatorului feroviar.

Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară, locomotivele vor fi utilizate pentru transportul de pasageri pe o rețea feroviară care însumează 3.978 de kilometri.

Cele cinci rute interregionale incluse în proiect sunt:

Dej – Brașov – București – Constanța;

Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța;

Timișoara – Cluj-Napoca – Iași;

Iași – București – Constanța;

Suceava – București – Constanța.

Noile locomotive electrice multisistem Traxx Passenger sunt proiectate pentru viteze de până la 160 km/h și pot tracta trenuri alcătuite din maximum 16 vagoane de călători.

Acestea sunt dotate cu sistemul european de management al traficului feroviar ERTMS, tehnologie GPS și echipamente pentru diagnosticarea și monitorizarea funcționării vehiculelor.

Achiziția urmărește înlocuirea locomotivelor electrice vechi, cu șase osii, cu modele noi, prevăzute cu patru osii și cu un consum energetic mai redus. Conform estimărilor ARF, utilizarea noilor vehicule ar urma să determine o scădere de aproximativ 25% a energiei consumate pentru tracțiune.

Totodată, proiectul are în vedere reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 25,27%, prin folosirea unor locomotive cu o eficiență energetică mai ridicată.

Economiile de energie sunt estimate la 27.521 MWh anual. Pentru întreaga durată de viață a locomotivelor, calculată la 40 de ani, economia cumulată ar urma să depășească 1,1 milioane MWh. Aceste valori reprezintă estimările incluse în proiectul de achiziție.

Valoarea proiectului prin care au fost cumpărate cele 16 locomotive electrice se ridică la 441,77 milioane de lei, inclusiv TVA, echivalentul a aproximativ 89,36 milioane de euro. Contractul încheiat cu Alstom prevede, pe lângă furnizarea vehiculelor, și asigurarea serviciilor de mentenanță pentru o perioadă de 20 de ani.

Investiția a fost inclusă inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă sursa de finanțare a fost modificată. Începând din 2026, achiziția beneficiază de finanțare integrală prin Fondul pentru Modernizare.

Finalizarea livrărilor încheie etapa de furnizare a celor 16 locomotive, urmând ca utilizarea acestora în transportul de pasageri să se desfășoare în condițiile autorizării și ale programelor de circulație stabilite de CFR Călători.