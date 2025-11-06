Social

Alstom a pus proprire pe conturile Metrorex. Dezastru la negocierile dintre cele două companii

Alstom a pus proprire pe conturile Metrorex. Dezastru la negocierile dintre cele două companiiSursă foto: Captură de ecran Youtube
Furnizorul francez Alstom a instituit poprire pe conturile Metrorex, în contextul unui conflict legat de punerea în funcțiune a celor 13 trenuri Metropolis pentru Magistrala M5 Drumul Taberei – Eroilor, achiziționate în 2020, potrivit buletin.de/bucuresti.ro.

Întârzieri și teste prelungite pentru noile metrouri Metrorex

Contractul pentru cele 13 trenuri, în valoare de 103,2 milioane de euro fără TVA, a fost semnat în decembrie 2020, cu termen de livrare de 30 de luni. Trenurile trebuiau să fie în circulație cu călători încă din prima parte a anului 2023.

Deși au ajuns în depouri, garniturile au fost livrate parțial și nu au primit aprobările necesare de la AFER. Oficial, trenurile sunt în continuare în teste, înainte de a fi puse în circulație și a genera costuri pentru mentenanța recurentă.

Disputa financiară dintre Metrorex și Alstom a juns în instanță

Negocierile pentru soluționarea amiabilă a conflictului, desfășurate pe 9 și 23 octombrie la sediul Metrorex, nu au condus la niciun acord. Termenele contractuale pentru rezolvarea amiabilă stabilite pentru 24 octombrie 2025 au fost astfel anulate.

Metrou

Metrou. Sursa foto: dreamstime.com

Conflictul se concentrează pe două fronturi financiare: penalități de 1.089.348 euro emise de Metrorex pentru întârzieri și nepunerea trenurilor în funcțiune, contestate de Alstom, și garanția de bună execuție de 10.215.494 euro, pe care Metrorex susține că Alstom refuză să o reîntregească.

Poprirea conturilor Metrorex pune presiune asupra plăților salariale ale angajaților

Deși noile trenuri pentru Magistrala M5 stau neutilizate în depouri și nu transportă pasageri, conflictul financiar dintre părți a escaladat, exercitând presiuni asupra capacității Metrorex de a-și continua activitatea. Blocarea conturilor de către Alstom afectează funcționarea Metrorex și riscă să întârzie plata salariilor pentru angajați, avansul fiind programat pe 27 noiembrie, iar lichidarea pe 12.

Aceasta nu este prima situație de acest fel pentru Metrorex. În iunie 2024, WeBuild a instituit poprire pe conturile companiei, pentru o datorie de 68 de milioane de lei plus TVA, blocând majoritatea plăților, cu excepția salariilor angajaților.

 

