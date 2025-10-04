Social

Probleme pe Magistrala 5. Garnitura de metrou, Alstom, nu a trecut nici de prima etapă de testare

Probleme pe Magistrala 5. Garnitura de metrou, Alstom, nu a trecut nici de prima etapă de testareMetrou. Sursă foto: Facebook
Garnitura de metrou Alstom ridică mari probleme după ce a ajuns la București, pentru că nu a trecut nici de prima fază a testelor. Verificările sunt obligatorii pentru a fi pusă în circulație, dar procesul s-a desfășurat greoi, în condițiile în care a început în urmă cu câteva luni, după cum informează buletin.de.

Testele la garnitura de metrou Alstom, produsă în Brazilia, merg foarte greu

Respectivul metrou a fost supus testelor pe Magistrala 5. La acea vreme, compania Alstom a distribuit pe Linkedin o înregistrare video în care a arătat că garnitura circula în timpul nopții, în afara orelor de program cu pasageri. Iar la teste, prezenți au fost reprezentanți ai Metrorex și ai Autorității Feroviare Române.

Metrorex. Sursa foto: Facebook

Aceasta era prima etapă, care a început de fapt în martie și făcea parte din testarea obligatorie pentru a putea obține Agrementul Tehnic și autorizația de circulație cu călători, după cum mai precizează sursa citată.

Au fost comandate 13 trenuri, au ajuns 12

Garniturile Alstom sunt fabricate în Brazilia. Iar conducerea Metrorex a făcut comandă pentru 13 trenuri. Din care, 12 au ajuns la București.

„Trenul prototip se află în etapa de testare, iar furnizorul a comunicat accelerarea programului de testare și validare, în vederea obținerii agrementării din partea Autorității Feroviare Române, conform reglementărilor aplicabile (…)

în prezent, se află în curs de finalizare testele statice de tip, derulate împreună cu Autoritatea Feroviară Română (AFER)”, explica Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex pentru economica.net.

Au fost grave probleme tehnice

După acest proces, vor debuta și testele dinamice de tip, la finalizarea cărora AFER va emite Agrementul Tehnic Feroviar. Este vorba despre un act de bază, pentru trecerea la etapa următoare.

Apoi, vor începe testele de anduranță care, potrivit directoarei Metrorex, vor mai dura încă luni pentru primul tren, căci trebuie parcurși încă 10.000 de kilometri fără călători.

Au fost probleme încă de anul trecut, conform celor de la buletin.de. Și asta pentru că trenul, care circula cu viteza de 80 km/oră de la stația Pipera spre stația Tudor Arghezi, a rămas pe traseu fără patru captatori de la vagoanele M2 și MP2 și un capac de la panoul de frână de la R2.

