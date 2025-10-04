Sorin Oprescu, prins pe aeroportul din Salonic după trei ani de fugă

Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, a fost reținut sâmbătă în Salonic.

Conform imaginilor surprinse la fața locului, Oprescu a fost văzut pe aeroportul din Salonic, unde a fost escortat de polițiști eleni până la un autoturism înmatriculat în București. După câteva minute, fostul edil a fost readus sub escortă la mașina poliției, unde a fost preluat de forțele de ordine.

Deși autoritățile din Grecia nu au emis încă un comunicat oficial, prezența lui Oprescu și a polițiștilor la aeroport a fost confirmată vizual de mai mulți martori.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, Poliția Română a confirmat că fostul primar a fost localizat și reținut în urma unei operațiuni comune între autoritățile din România și Grecia, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.”

„Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul București. Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.”

Poliția Română precizează că, în prezent, în Grecia se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca autoritatea judiciară elenă să decidă asupra predării fostului edil către România.

Sorin Oprescu se află de mai mult timp pe teritoriul Greciei, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive din 13 mai 2022.

La scurt timp după condamnare, acesta a fost arestat la Atena, însă instanțele elene au refuzat extrădarea sa în România, invocând starea de sănătate precară a fostului primar și condițiile improprii din sistemul penitenciar românesc.

De atunci, fostul edil a rămas sub monitorizarea autorităților din Grecia, în baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul București.

Fostul primar al Capitalei a fost condamnat definitiv în mai 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani, în dosarul „Corupție la Primăria Capitalei”.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada în care ocupa funcția de primar general, Oprescu ar fi primit sume importante de bani dintr-un sistem corupt de colectare a mitei din contractele Primăriei București.

În același dosar au fost condamnați și alți funcționari și colaboratori ai fostului edil.

Deocamdată, nu este clar dacă Grecia va aproba extrădarea lui Sorin Oprescu către România.

După cum a explicat Poliția Română, urmează evaluarea dosarului la nivelul instanțelor elene, în baza mandatului european de arestare, iar decizia finală privind transferul fostului edil va fi luată în perioada următoare.