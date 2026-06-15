Deputatul PNL, Mihai Culeafă a transmis un mesaj public pe Facebook în care subliniază importanța experienței administrative, a dialogului și a colaborării în gestionarea problemelor comunităților și ale țării.

Acesta a afirmat că cetățenii așteaptă soluții concrete și seriozitate din partea celor care ocupă funcții publice, nu promisiuni spectaculoase sau conflicte politice.

Mesajul vine într-un context în care dezbaterile privind administrarea comunităților și prioritățile politice sunt tot mai prezente în spațiul public.

Potrivit lui Culeafă, experiența acumulată în administrație joacă un rol important în identificarea soluțiilor și în găsirea unui echilibru între opinii diferite.

În postarea sa, Mihai Culeafă face referire la colegul său Constantin Trușcă, despre care spune că înțelege administrația dincolo de aspectele teoretice.

„Unul dintre avantajele lui este că înțelege administrația dincolo de teorie. A văzut atât provocările, cât și nevoile reale ale comunității de care are grijă și știe că dezvoltarea nu se face prin conflicte permanente, ci doar prin colaborare”, a transmis Culeafă.

Potrivit acestuia, experiența practică oferă o perspectivă mai apropiată de problemele reale ale cetățenilor și poate contribui la adoptarea unor decizii mai eficiente pentru comunitate.

În același mesaj, Mihai Culeafă a atras atenția asupra tendinței unor actori politici de a se concentra mai mult pe dispute decât pe proiecte concrete.

El susține că în ultimii ani au existat prea mulți oameni preocupați să câștige conflicte și prea puțini preocupați să construiască. În opinia sa, dezvoltarea necesită mai multă normalitate, dialog și cooperare între cei implicați în actul administrativ și politic.

Mesajul pune accent pe ideea că progresul comunităților nu poate fi obținut prin confruntări permanente, ci prin colaborare și asumarea responsabilităților.

Mihai Culeafă consideră că, în perioade dificile, interesul național trebuie să prevaleze în fața calculelor politice sau a competițiilor personale.

Acesta a transmis că responsabilitatea față de țară ar trebui să fie prioritară pentru toți cei implicați în viața publică și că este nevoie de colaborare pentru a răspunde provocărilor actuale.