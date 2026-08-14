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Mănăstirea Nicula, plină de pelerini. Icoana Maicii Domnului va fi scoasă la Altarul de vară

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Mănăstirea Nicula, plină de pelerini. Icoana Maicii Domnului va fi scoasă la Altarul de varăMănăstirea Nicula Pelerinaj. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mii de credincioși au participat vineri la pelerinajul de la Mănăstirea Nicula, organizat înaintea praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerinii au parcurs pe jos aproximativ șapte kilometri, de la Gherla până la mănăstire, iar vineri seară icoana Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni, urmează să fie scoasă din biserică și așezată pe Altarul de vară.

Pelerinajul de la Nicula este organizat anual din 2011, cu excepția perioadei în care manifestările au fost întrerupte din cauza pandemiei de Covid.

Pelerinii au mers pe jos de la Gherla la Mănăstirea Nicula

Credincioșii, însoțiți de preoți, au plecat vineri de la Biserica „Sfântul Nicolae” din Gherla și au pornit spre Mănăstirea Nicula.

Traseul până la biserica de lemn din incinta mănăstirii, monument istoric, are aproximativ șapte kilometri. Pe drum, pelerinii au făcut mai multe opriri în dreptul bisericilor și troițelor.

Una dintre opriri a avut loc la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, unde participanții s-au rugat pentru sufletele celor care au pătimit în închisorile regimului comunist.

Pelerinajul s-a încheiat prin înconjurarea bisericii de lemn aflate în incinta Mănăstirii Nicula.

Mănăstirea Nicula Pelerinaj

Mănăstirea Nicula Pelerinaj. Sursă foto: Facebook

Icoana Maicii Domnului va fi scoasă la ora 21:30

Programul religios continuă vineri seară, când a început Vecernia.

La ora 21:30, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasă din biserică și așezată pe Altarul de vară. De la ora 22:00 vor fi oficiate Utrenia și Prohodul Maicii Domnului.

După miezul nopții este programată procesiunea cu icoana în jurul bisericii mari a Mănăstirii Nicula.

Pelerinaj organizat anual înainte de Adormirea Maicii Domnului

Pelerinajul a fost organizat pentru prima dată în anul 2011 și s-a desfășurat în fiecare an, cu excepția perioadei pandemiei de Covid.

Mulți dintre credincioșii care ajung la Mănăstirea Nicula vin pentru a se ruga în fața icoanei Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni.

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