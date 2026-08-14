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Pasajul Băneasa, blocat după ce o mașină a luat foc. S-a produs și o explozie

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Pasajul Băneasa, blocat după ce o mașină a luat foc. S-a produs și o explozieMasina in flacari pasajul Baneasa. Sursă foto: Facebook / Info Trafic Bucuresti si Ilfov
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Din cuprinsul articolului

O mașină a luat foc vineri seară în Pasajul Băneasa, pe sensul de mers către Ploiești, iar ulterior s-a produs și o explozie. Pompierii au intervenit și au stins incendiul înainte ca flăcările să se extindă. Deocamdată, cauza exactă a izbucnirii focului nu este cunoscută.

Șoferul și cei doi pasageri au reușit să iasă la timp din autoturism, înainte ca flăcările să cuprindă autoturismul. Nicio persoană nu a rămas blocată în interiorul mașinii.

Traficul e în continuare îngreunat în zonă

Incidentul a avut loc pe sensul de circulație către Ploiești. După izbucnirea incendiului, mașina a fost cuprinsă de flăcări, iar ulterior s-a produs o explozie.

Pompierii au ajuns la fața locului pentru stingerea incendiului și pentru securizarea zonei.

Circulația prin pasaj a fost oprită, iar pe sensul spre Ploiești s-au format coloane de mașini, traficul fiind în continuare îngreunat.

Trafic blocat Pasajul Băneasa

Trafic blocat Pasajul Băneasa. Sursă foto: Virgil Munteanu

Nu există deocamdată informații despre șofer

Deocamdată nu sunt cunoscute împrejurările în care autoturismul a luat foc.

Autoritățile urmează să stabilească ce a provocat incendiul și explozia, precum și dacă incidentul a produs și alte pagube în pasaj.

De ce este Pasajul Băneasa un punct important pentru traficul din Capitală

Pasajul Băneasa este unul dintre punctele importante de circulație din nordul Bucureștiului, fiind amplasat pe DN1, principala arteră folosită pentru deplasările dintre Capitală și zona de nord. Pe aici trec zilnic șoferii care circulă spre Ploiești, dar și cei care se îndreaptă către Aeroportul Internațional Henri Coandă și localitățile din nordul Bucureștiului.

Din acest motiv, orice incident produs în pasaj poate genera rapid coloane de mașini și întârzieri pe o distanță mare. Traficul este intens în special în intervalele de vârf, dar și la sfârșit de săptămână, când numeroși șoferi folosesc DN1 pentru a ieși din Capitală spre Valea Prahovei și alte destinații din nordul țării.

Oprirea circulației pe sensul către Ploiești, după incendiul și explozia de vineri seară, a dus astfel la formarea rapidă a unei aglomerații în zona Băneasa.

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