UE schimbă regulile pentru mașinile vechi. Ce autoturisme nu vor mai putea fi exportate

UE aplică de joi noi reguli pentru proiectarea, producerea, colectarea și tratarea vehiculelor ajunse la sfârșitul ciclului de viață. Producătorii vor avea obligații suplimentare privind demontarea și reutilizarea pieselor, iar în afara UE vor putea fi exportate numai autoturismele care îndeplinesc cerințele tehnice, a anunțat Comisia Europeană.

Uniunea Europeană urmărește prin aceste reguli să reducă volumul deșeurilor, să limiteze dependența de materii prime virgine importate și să păstreze o cantitate mai mare de resurse valoroase în interiorul blocului comunitar.

Potrivit noilor norme, producătorii vor avea obligația de a furniza instrucțiuni clare și detaliate pentru demontarea și înlocuirea componentelor vehiculelor.

Informațiile trebuie să fie disponibile atât pentru perioada în care automobilul este utilizat, cât și pentru momentul în care acesta ajunge la sfârșitul ciclului de viață. Scopul este ca vehiculele să poată fi dezmembrate mai ușor, iar piesele și materialele recuperate să poată fi reutilizate sau reciclate. atele Comisiei Europene arată că, în fiecare an, între 10 și 12 milioane de vehicule din Europa ajung la sfârșitul ciclului de viață și sunt tratate ca deșeuri.

Aceste vehicule reprezintă însă și o sursă importantă de materii prime. Atunci când nu sunt gestionate corespunzător, pot apărea probleme de mediu, iar economia europeană pierde milioane de tone de materiale care ar putea fi recuperate.

„Prin promovarea recuperării, reutilizării şi reciclării oţelului, a aluminiului, a cuprului sau a materialelor plastice, Regulamentul privind vehiculele scoase din uz va spori securitatea resurselor Europei, va reduce dependenţa de materialele virgine importate, va sprijini industria şi va scădea cantitatea de deşeuri. De asemenea, va crea noi oportunităţi de afaceri pentru întregul lanţ de aprovizionare, va încuraja o mai bună colaborare între producători, operatorii care se ocupă cu dezmembrarea şi cei care se ocupă cu reciclarea şi va reduce deşeurile şi impactul asupra mediului”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Oficialii europeni susțin că noile reguli nu vizează exclusiv gestionarea deșeurilor, ci și reziliența economică și viitorul industriei auto europene.

„Regulamentul contribuie la reducerea dependenţei noastre de furnizorii externi, consolidează securitatea economică a Europei şi menţine resursele strategice în interiorul UE. Nu este vorba doar despre o bună politică de mediu, ci şi de o politică industrială pragmatică”, a declarat vicepreşedintele executiv pentru prosperitate şi pentru strategia industrială, Stéphane Séjourné.

Regulamentul introduce și primele obiective obligatorii la nivel european privind cantitatea de plastic reciclat care trebuie folosită în vehicule. Măsura urmărește să crească cererea pentru materiale provenite din reciclare.

Noile norme încurajează reutilizarea, refabricarea și recondiționarea componentelor auto, ceea ce ar urma să ducă la creșterea disponibilității pieselor de schimb de ocazie. În același timp, responsabilitatea producătorilor va fi extinsă astfel încât tratarea deșeurilor provenite din vehiculele scoase din uz să beneficieze de o finanțare corespunzătoare.

„Măsurile de încurajare a reutilizării, refabricării şi recondiţionării vor spori disponibilitatea pieselor de schimb de ocazie. Sporirea gradului de responsabilitate a producătorilor va asigura finanţarea adecvată a tratării deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz şi va promova o reciclare de mai bună calitate. În plus, numai autoturismele aflate într-o stare tehnică conformă cerinţelor vor putea fi exportate în afara UE”, se arată în comunicat.

Comisarul pentru Mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall, consideră că regulamentul stabilește un nou standard european pentru proiectarea, producerea și recuperarea vehiculelor.

”Este mai mult decât reciclare – este vorba despre asigurarea aprovizionării cu materii critice şi despre transformarea sectorului nostru al autovehiculelor în unul cu adevărat circular. Fiecare automobil dezmembrat şi fiecare tonă de oţel, de aluminiu, de cupru sau de plastic recuperată reprezintă un pas către o Europă mai rezilientă”, susţine oficialul.