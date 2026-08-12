Guvernul din Columbia a decretat trei zile de doliu național în „omagiul” victimelor provocate de cel mai sângeros seism înregistrat în această țară în ultimul secol. Bilanțul oficial indică cel puțin 216 morți și peste 2.000 de răniți, însă cifrele ar putea crește pe măsură ce intervențiile continuă, anunță AFP.

Drapelul columbian a fost coborât în bernă la toate clădirile publice din țară, precum și la sediile ambasadelor și birourilor consulare din străinătate. Măsura a fost oficializată prin decret guvernamental în omagiul tuturor persoanelor decedate.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a provocat pagube uriașe, dărâmând clădiri întregi. Epicentrul a fost localizat în departamentul sărac Choco, situat pe coasta Oceanului Pacific, însă mișcarea seismică a afectat grav mai multe localități. Printre acestea se numără și Cali, al treilea oraș ca mărime din țară, cu o populație de 2,2 milioane de locuitori.

În ciuda distrugerilor masive, intervențiile au adus și clipe de emoție intensă. În noaptea de marți spre miercuri, echipele de salvare au reușit să scoată o supraviețuitoare dintre dărâmăturile unei clădiri din Pereira, oraș situat în regiunea cafelei, la 35 de ore de la producerea dezastrului.

Daniela Largo, în vârstă de 32 de ani, a fost extrasă din moloz și învelită într-o pătură albastră. Reușita a provocat lacrimi de bucurie în rândul familiei și îmbrățișări între salvatori. Mama tinerei, Sandra Milena Perez, a explicat că un trecător a auzit strigătele de ajutor și a mobilizat vecinii pentru a da la o parte ruinele până la sosirea echipajelor.

„Ne pierdeam speranţa, dar cineva a cerut ajutor", a declarat mama victimei. Aceasta a adăugat cu recunoștință: "Mulţumită lui, azi suntem fericiţi. Acasă, fiul ei (de 12 ani) o aşteaptă”.

Căutările continuă într-un ritm alert, cu ajutorul utilajelor grele și al câinilor utilitari. Specialistii avertizează că fereastra critică pentru găsirea supraviețuitorilor este de 72 de ore de la producerea seismului.

Pe lângă Pereira, printre orașele cele mai grav lovite se numără Manizales, aflat tot în zona de cultivare a cafelei, și Quibdo, capitala departamentului Choco. De teama unor replici seismice puternice, numeroase familii își petrec nopțile sub cerul liber, dormind în parcurile publice.