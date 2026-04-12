Formațiune spectaculoasă care seamănă cu o alee pavată, descoperită pe fundul Oceanului Pacific

Cercetătorii de la Ocean Exploration Trust au descoperit, la peste 3.000 de metri adâncime în Oceanul Pacific, o formațiune vulcanică ce seamănă cu o alee pavată cu dale galbene. Descoperirea a fost făcută în timpul unei expediții desfășurate în Parcul Național Marin Papahānaumokuākea, situat la nord de insulele Hawaii, una dintre cele mai extinse arii marine protejate din lume, relatează El economista.

Formațiunea a fost identificată în timpul unei misiuni de explorare a unui lanț muntos submarin. Zona este slab studiată, iar cercetătorii nu știau la ce să se aștepte la acea adâncime.

Parcul Național Marin Papahānaumokuākea este considerat unul dintre cele mai mari parcuri marine din lume, însă doar aproximativ 3% din suprafața sa submarină a fost explorată până în prezent, potrivit datelor citate.

La peste 3.000 de metri sub nivelul mării, echipa a observat o structură care seamănă cu o „cale de dale galbene”, asemănătoare celei din filmul „Vrăjitorul din Oz”. Imaginile surprinse în timpul expediției au devenit rapid virale.

În realitate, cercetătorii au stabilit că formațiunea este un flux fracturat de rocă hialoclastitică, un tip de rocă vulcanică formată în timpul erupțiilor de mare energie. Fragmentele rezultate se depun pe fundul mării și, în timp, se consolidează.

Într-o zonă restrânsă, roca s-a fracturat într-un mod neobișnuit, iar modelul rezultat seamănă cu dale sau cărămizi dispuse regulat.

Descoperirea evidențiază cât de limitate sunt informațiile despre fundul oceanelor. În cei 67 de ani de înregistrări ale scufundărilor în ape adânci, oamenii au observat doar între 0,0006% și 0,001% din fundul mării. Datele arată că o mare parte din teritoriile submarine rămân necunoscute, în ciuda progreselor tehnologice din ultimele decenii.

Cercetătorii au transmis că expediția are relevanță dincolo de aspectul vizual al descoperirii, contribuind la înțelegerea ecosistemelor marine din zonă.

„Explorarea noastră a acestei zone ajută cercetătorii să înțeleagă mai bine viața care populează versanții stâncoși ai acestor vechi munți submarini”, au transmis aceștia.

Munții submarini din această regiune sunt vechi și insuficient studiați, iar versanții lor găzduiesc ecosisteme complexe. Fiecare expediție oferă noi date despre aceste medii puțin cunoscute.