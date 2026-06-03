Utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor ar putea crește cu aproape 30% până în 2040 dacă autoritățile nu adoptă măsuri suplimentare de control, avertizează un nou raport publicat de Organizația Națiunilor Unite prin Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Potrivit documentului, consumul global de antimicrobiene în sectorul zootehnic ar putea depăși 143.000 de tone anual în următorii 15 ani.

Evoluția este considerată importantă deoarece utilizarea excesivă a antibioticelor în agricultură contribuie la apariția bacteriilor rezistente la tratament, fenomen care reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel mondial.

Raportul FAO arată că aproximativ 75% din antibioticele utilizate la nivel global sunt administrate animalelor. În multe țări, monitorizarea consumului de antimicrobiene în ferme rămâne limitată, iar reglementările diferă semnificativ de la o regiune la alta.

În unele sisteme de producție, antibioticele sunt administrate în mod regulat efectivelor de animale pentru prevenirea bolilor. În anumite state, acestea continuă să fie utilizate inclusiv pentru stimularea creșterii și îmbunătățirea randamentului producției de carne.

Specialiștii avertizează că utilizarea frecventă a acestor medicamente favorizează dezvoltarea bacteriilor rezistente, reducând eficiența tratamentelor disponibile atât pentru animale, cât și pentru oameni.

Organizațiile internaționale din domeniul sănătății consideră rezistența antimicrobiană una dintre cele mai serioase amenințări pentru sistemele medicale moderne.

Pe măsură ce bacteriile dezvoltă mecanisme de apărare împotriva antibioticelor, infecțiile obișnuite devin mai greu de tratat, iar intervențiile medicale care depind de administrarea acestor medicamente pot deveni mai riscante.

Experții avertizează că, în lipsa unor măsuri eficiente, milioane de persoane ar putea fi afectate în următoarele decenii de infecții pentru care tratamentele actuale nu vor mai funcționa corespunzător.

Impactul economic este deja semnificativ. Potrivit estimărilor incluse în raport, rezistența antimicrobiană generează costuri de aproximativ 11 miliarde de euro anual în Europa. La nivel global, efectele economice ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari până în anul 2050.

Autorii raportului subliniază că în ultimii ani au fost înregistrate progrese importante în reducerea utilizării antibioticelor în agricultură.

Cantitățile folosite în sectorul zootehnic au scăzut cu aproximativ o treime față de nivelurile maxime raportate în 2013. Cu toate acestea, creșterea cererii globale de carne și dezvoltarea rapidă a producției animale în unele regiuni riscă să inverseze această tendință.

Potrivit experților, lipsa unor reguli stricte și aplicarea inegală a măsurilor de control favorizează revenirea la modele intensive de producție care depind de utilizarea frecventă a antibioticelor.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură susține că această evoluție poate fi evitată prin investiții în prevenirea bolilor și prin îmbunătățirea condițiilor de creștere a animalelor.

Autorii raportului recomandă ca eficiența antibioticelor să fie tratată ca un bun public global care trebuie protejat pe termen lung. Potrivit acestora, măsurile de biosecuritate, vaccinarea animalelor și îmbunătățirea managementului fermelor pot reduce semnificativ nevoia de tratamente antimicrobiene.

Raportul estimează că pierderile economice provocate de rezistența la antibiotice în sectorul zootehnic ar putea depăși 300 de miliarde de dolari până în 2040. În comparație, costurile asociate eliminării utilizării antibioticelor pentru stimularea creșterii animalelor sunt considerabil mai mici.

Mai multe organizații internaționale din domeniul sănătății și al protecției consumatorilor solicită guvernelor să înăsprească reglementările privind utilizarea antibioticelor în agricultură și să promoveze modele de producție care reduc dependența de aceste medicamente.