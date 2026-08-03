Debitul Dunării la intrarea în România va continua să scadă în următoarele zile și va ajunge la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, un nivel comparabil cu minimul istoric înregistrat în 1985. Situația pune presiune asupra producției de energie, iar autoritățile au luat deja măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare de la Cernavodă.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va continua să scadă până la aproximativ 1.400 mc/s, urmând să rămână relativ constant la această valoare până în 9 august.

Prin comparație, debitul mediu multianual al lunii august este de 3.900 mc/s, ceea ce evidențiază amploarea deficitului hidrologic provocat de secetă.

Hidrologii estimează că debitul prognozat este aproape identic cu cel mai redus nivel consemnat vreodată în această perioadă a anului, în 1985.

În aval de Porțile de Fier, debitele vor continua să scadă ușor în zilele următoare, menținând presiunea asupra navigației, alimentării cu apă și producției de energie electrică.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, nivelul apei în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi. Directorul general adjunct al instituției, Sorin Rîndașu, a declarat că, în condițiile actuale, centrala nucleară de la Cernavodă poate funcționa la limită încă patru-cinci zile, dacă debitul Dunării continuă să scadă.

Pentru a menține alimentarea cu apă necesară centralei, autoritățile au decis intervenții de urgență în zona Brațului Bala.

Una dintre măsurile aprobate presupune scufundarea controlată a unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, în puncte stabilite în urma măsurătorilor batimetrice realizate cu sprijinul Forțelor Navale Române.

Scopul intervenției este redirecționarea unei cantități mai mari de apă spre Dunărea Veche și implicit către priza de alimentare a centralei nucleare de la Cernavodă.

Autoritățile au explicat că nivelul foarte scăzut al fluviului nu permite utilizarea unor nave cu pescaj mare, motiv pentru care soluția tehnică a fost adaptată condițiilor existente.

Pe fondul secetei și al debitelor foarte reduse ale Dunării și ale râurilor interioare, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că măsura a fost adoptată ca urmare a diminuării producției de energie electrică provocate de lipsa apei.

În același timp, Executivul a aprobat alocarea a șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administrația Fluvială a Dunării de Jos, în vederea realizării lucrărilor necesare menținerii în funcțiune a Grupului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Pe lângă intervențiile tehnice, autoritățile recomandă instituțiilor publice și consumatorilor să reducă voluntar consumul de energie electrică, în special în intervalele de vârf din timpul serii.

În paralel, Transelectrica aplică procedurile prevăzute pentru menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național, astfel încât alimentarea cu energie să fie asigurată în condiții de siguranță pe durata perioadei critice.