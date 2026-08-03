Aproximativ 100.000 de polițiști britanici sunt afectați de o breșă majoră de securitate, după ce datele lor de contact au ajuns pe dark web. Hackerii ar fi compromis una dintre cele mai importante baze de date utilizate de forțele de ordine și ar fi vizat mai multe instituții din Marea Britanie, potrivit The Times.

Breșa de securitate a fost descoperită duminică seara, iar hackerii ar fi reușit să pătrundă în Baza de date juridică națională a poliției. Platforma este utilizată de forțele de poliție ale Ministerului de Interne din întreaga Mare Britanie.

Sursele citate susțin că incidentul nu este unul izolat. Același val de atacuri ar fi afectat și sisteme aparținând Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA) și Serviciului de Urmărire Penală al Coroanei (CPS).

Totodată, breșa vine la doar câteva zile după un atac asupra Ministerului Educației din Marea Britanie, când au fost expuse peste 500.000 de înregistrări.

Pe lângă nume și date de contact, atacatorii ar fi intrat în posesia unor informații privind apartenența ofițerilor la diferite unități de poliție.

Autoritățile britanice suspectează că în spatele atacului s-ar afla gruparea ExfilSquad, asociată și cu alte breșe recente care au vizat instituții occidentale.

Un angajat afectat a declarat că scurgerea de informații reprezintă un risc major pentru el și colegii săi, mai ales că a activat în domeniul combaterii criminalității organizate grave.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, atacul cibernetic asupra Ministerului Educației s-a încheiat cu publicarea a 607.000 de înregistrări pe dark web și ar fi fost motivat de obținerea unor câștiguri financiare, nu de considerente ideologice.

Într-un mesaj, gruparea a transmis că „datele publicate nu vor mai putea fi șterse de pe internet”. Totodată, aceasta ar fi solicitat o sumă de bani pentru a opri publicarea altor informații, susținând că valoarea cerută este redusă comparativ cu eventualele costuri generate de procese sau despăgubiri.

O sursă citată de The Times afirmă că majoritatea polițiștilor din Anglia și Țara Galilor au utilizat la un moment dat baza de date compromisă. În aceste două regiuni își desfășoară activitatea aproximativ 145.550 de ofițeri cu normă întreagă.