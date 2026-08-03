Economie

Surpriză la pompe la început de săptămână. Cât costă acum carburanții

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Surpriză la pompe la început de săptămână. Cât costă acum carburanțiiCarburanti. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

După mai multe zile în care carburanții s-au scumpit aproape zilnic, șoferii au parte de o pauză. Luni, 3 august 2026, prețurile la benzină și motorină au rămas neschimbate în benzinăriile din România.

Potrivit datelor centralizate de platforma Peco Online, benzina standard se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 9,41 și 9,47 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă între 10,57 și 10,83 lei pe litru, în funcție de rețeaua de distribuție.

Cât costă benzina în București

În Capitală, cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este de 9,41 lei, nivel care se menține față de ziua precedentă.

Acest tarif este practicat de stațiile Petrom și Socar. La Lukoil, benzina standard costă 9,44 lei/litru, iar la Rompetrol, OMV și MOL prețul este de 9,47 lei/litru.

Cât costă motorina în București

prețuri la combustibil

Combustibil. Sursa foto: Flynt | Dreamstime.com

Și în cazul motorinei standard, prețurile au rămas neschimbate. Cel mai mic tarif din București este de 10,57 lei/litru, disponibil la stațiile Petrom și Socar.

La MOL, motorina standard costă 10,62 lei/litru, în timp ce Rompetrol și OMV afișează un preț de 10,63 lei/litru. Cel mai ridicat preț dintre marile rețele este la Lukoil, unde motorina standard se vinde cu 10,83 lei/litru.

Prețurile din marile orașe

În principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă în Timișoara, unde un litru costă 9,38 lei. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,41 lei/litru.

În cazul motorinei, Cluj-Napoca are cel mai redus tarif, de 10,49 lei/litru, urmat de Timișoara, cu 10,53 lei/litru. În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 10,57 lei/litru.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard se comercializează cu 8,74 lei/litru la o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din țară rămâne 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom. Tariful este neschimbat din 11 iulie.

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