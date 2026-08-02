Prețurile carburanților au crescut din nou duminică, 2 august 2026, în stațiile din București și din mai multe orașe mari. Motorina s-a scumpit cu până la 15 bani pe litru în Capitală, iar benzina standard a ajuns la un preț minim de 9,41 lei pe litru. Datele analizate pe platforma peco-online.ro arată că cea mai ieftină benzină standard din București costă 9,41 lei pe litru. În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif este de 10,57 lei pe litru, în timp ce prețul maxim ajunge la 10,83 lei pe litru.

La stațiile Petrom, benzina standard se vinde duminică la 9,41 lei pe litru, față de 9,36 lei pe litru în ziua precedentă. Majorarea este de cinci bani. Același preț, de 9,41 lei pe litru, este afișat și de stațiile Socar, după o creștere de la 9,36 lei pe litru.

Lukoil păstrează tariful din ziua precedentă, astfel că benzina standard costă în continuare 9,44 lei pe litru.

Rompetrol a majorat prețul la 9,47 lei pe litru, de la 9,42 lei pe litru, valoare menținută de vineri. Diferența este de cinci bani. Și OMV vinde benzina standard cu 9,47 lei pe litru, față de 9,42 lei pe litru. Același tarif este afișat și de stațiile Mol, după o creștere similară de cinci bani.

Dintre principalele orașe analizate, cel mai redus preț al benzinei standard este în Timișoara, unde litrul costă 9,38 lei. Cu o zi înainte, tariful era de 9,33 lei pe litru.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,41 lei pe litru, după o creștere de la 9,36 lei.

În Cluj-Napoca, benzina standard se menține la 9,41 lei pe litru, același nivel înregistrat și în ziua precedentă.

Cel mai mic preț al motorinei standard din Capitală este de 10,57 lei pe litru, la stațiile Petrom. Vineri, carburantul costa 10,42 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de 15 bani. Socar afișează același tarif, de 10,57 lei pe litru, după creșterea de la 10,42 lei.

La Mol, motorina standard costă 10,62 lei pe litru, față de 10,47 lei pe litru. Rompetrol a ridicat prețul de la 10,48 lei la 10,63 lei pe litru. Și OMV comercializează motorina cu 10,63 lei pe litru, după o majorare de 15 bani.

Cel mai mare preț dintre operatorii analizați este afișat de Lukoil. Motorina costă 10,83 lei pe litru, față de 10,68 lei în ziua precedentă.

Cea mai ieftină motorină dintre orașele analizate se găsește în Cluj-Napoca, unde litrul costă 10,49 lei. Prețul a crescut cu doi bani, de la 10,47 lei.

În Timișoara, motorina standard a ajuns la 10,53 lei pe litru, față de 10,38 lei sâmbătă. Majorarea este de 17 bani.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 10,57 lei pe litru, după o creștere de la 10,42 lei.

Tarifele sunt orientative și pot fi diferite în funcție de stație, localitate și momentul actualizării. Șoferii trebuie să verifice prețurile înainte de alimentare, în special atunci când operatorii modifică tarifele în cursul aceleiași zile.

Cea mai ieftină benzină standard din țară costă 8,74 lei pe litru. Tariful, neschimbat față de ziua precedentă, este afișat de o stație Petrolium din Iernut, situată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, în județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din România este de 9,14 lei pe litru. Tariful este menținut din 11 iulie și este afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași lună din anul precedent. Eurostat a anunțat recent că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în privința acestor scumpiri.