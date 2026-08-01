Social

Adăposturi climatice în București. Unde te poți răcori gratuit în zilele cu temperaturi extreme

Comentează știrea
Adăposturi climatice în București. Unde te poți răcori gratuit în zilele cu temperaturi extremesursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Locuitorii din București au la dispoziție o rețea extinsă de adăposturi climatice unde se pot adăposti în zilele în care temperaturile ating cote extreme. Reprezentanții Ministerului Mediului au transmis recent un apel către cetățeni, reamintind că sute de puncte din oraș sunt pregătite să ofere refugiu și apă potabilă celor afectați de caniculă.

În total, 271 de locații funcționează ca adăposturi climatice, fiind puse la dispoziție de către instituții publice și farmacii partenere. Aceste spații sunt destinate tuturor celor care au nevoie de câteva momente de odihnă sau de o pauză de la căldura sufocantă de pe străzi.

Adăposturi climatice în București. Unde te poți răcori gratuit în zilele cu temperaturi extreme

Spațiile partenere pun la dispoziția trecătorilor medii răcoroase sau climatizate, locuri speciale pentru odihnă și apă potabilă. În anumite locații, cetățenii pot beneficia și de alte facilități precum toalete sau truse de prim ajutor.

Accesul în toate aceste puncte este complet gratuit. Cu toate acestea, în intervalele orare aglomerate, prioritatea este acordată categoriilor vulnerabile, printre care se numără copiii, femeile însărcinate, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități sau cele care suferă de boli cronice.

În prezent, rețeaua este formată din 71 de instituții publice și 200 de sedii ale unor farmacii partenere care își deschid ușile pentru persoanele aflate în trecere și care necesită o scurtă perioadă de revigorare.

Harta interactivă și modul de funcționare al rețelei

Pentru a facilita accesul cetățenilor la aceste puncte de sprijin, platforma București Rezilient pune la dispoziție o hartă interactivă. Prin intermediul acesteia, oricine poate verifica adresa exactă, programul de funcționare, capacitatea maximă și dotările de care dispune fiecare adăpost în parte. De asemenea, aplicația permite identificarea rapidă a celui mai apropiat punct de răcorire.

canicula

canicula / sursa foto: arhiva EVZ

Fiecare adăpost este semnalizat la fața locului printr-un element vizual distinctiv, având inscripția Adăpost climatic.

Aceste locații au un regim de funcționare diferențiat:

Adăposturile climatice interioare sunt deschise pe tot parcursul anului, respectând programul obișnuit al instituțiilor sau organizațiilor care le găzduiesc.

Adăposturile exterioare rămân accesibile în orice sezon, însă facilitățile specifice pentru răcire și hidratare sunt puse în funcțiune sezonier, în raport cu condițiile meteorologice și capacitățile tehnice ale fiecărui administrator.

Unde găsim apă potabilă și cum se poate extinde rețeaua

Pe lângă locațiile climatizate, platforma include și harta cișmelelor publice din București. Utilizatorii pot căuta adresa exactă a fiecărei cișmele și pot activa navigația prin Google Maps pentru a ajunge direct la sursa de apă potabilă dorită.

Numărul adăposturilor climatice nu este fix și poate crește în perioada următoare. Reprezentanții autorităților menționează că orice instituție sau organizație care îndeplinește condițiile tehnice necesare se poate alătura acestui proiect, urmând procedura stabilită de Primăria Municipiului București.

Stiri calde

20:27 - Noutățile Disney+ din august. Camp Rock 3 și un nou serial Star Wars

20:18 - Sorin Grindeanu, mesaj de susținere pentru Spania în criza din Ceuta: România își arată solidaritatea

20:07 - Pernele din pene și somnul odihnitor: metoda corectă de curățare pentru a le păstra moi și pufoase

19:55 - Rate mai mari din cauza ROBOR. Cum pot cere despăgubiri clienții băncilor sancționate

19:45 - Strămoșii omului stăpâneau tehnici complexe cu mult înainte de estimările actuale. Un ciocan vechi de 500.000 de ani ...

19:37 - Cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria RD Congo. Semnalul de alarmă tras de Organizația Mondială a Sănătății

HAI România!

Spune ceva bun despre România!

Spune ceva bun despre România!

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Proiecte speciale