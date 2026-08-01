Locuitorii din București au la dispoziție o rețea extinsă de adăposturi climatice unde se pot adăposti în zilele în care temperaturile ating cote extreme. Reprezentanții Ministerului Mediului au transmis recent un apel către cetățeni, reamintind că sute de puncte din oraș sunt pregătite să ofere refugiu și apă potabilă celor afectați de caniculă.

În total, 271 de locații funcționează ca adăposturi climatice, fiind puse la dispoziție de către instituții publice și farmacii partenere. Aceste spații sunt destinate tuturor celor care au nevoie de câteva momente de odihnă sau de o pauză de la căldura sufocantă de pe străzi.

Spațiile partenere pun la dispoziția trecătorilor medii răcoroase sau climatizate, locuri speciale pentru odihnă și apă potabilă. În anumite locații, cetățenii pot beneficia și de alte facilități precum toalete sau truse de prim ajutor.

Accesul în toate aceste puncte este complet gratuit. Cu toate acestea, în intervalele orare aglomerate, prioritatea este acordată categoriilor vulnerabile, printre care se numără copiii, femeile însărcinate, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități sau cele care suferă de boli cronice.

În prezent, rețeaua este formată din 71 de instituții publice și 200 de sedii ale unor farmacii partenere care își deschid ușile pentru persoanele aflate în trecere și care necesită o scurtă perioadă de revigorare.

Pentru a facilita accesul cetățenilor la aceste puncte de sprijin, platforma București Rezilient pune la dispoziție o hartă interactivă. Prin intermediul acesteia, oricine poate verifica adresa exactă, programul de funcționare, capacitatea maximă și dotările de care dispune fiecare adăpost în parte. De asemenea, aplicația permite identificarea rapidă a celui mai apropiat punct de răcorire.

Fiecare adăpost este semnalizat la fața locului printr-un element vizual distinctiv, având inscripția Adăpost climatic.

Adăposturile climatice interioare sunt deschise pe tot parcursul anului, respectând programul obișnuit al instituțiilor sau organizațiilor care le găzduiesc.

Adăposturile exterioare rămân accesibile în orice sezon, însă facilitățile specifice pentru răcire și hidratare sunt puse în funcțiune sezonier, în raport cu condițiile meteorologice și capacitățile tehnice ale fiecărui administrator.

Pe lângă locațiile climatizate, platforma include și harta cișmelelor publice din București. Utilizatorii pot căuta adresa exactă a fiecărei cișmele și pot activa navigația prin Google Maps pentru a ajunge direct la sursa de apă potabilă dorită.

Numărul adăposturilor climatice nu este fix și poate crește în perioada următoare. Reprezentanții autorităților menționează că orice instituție sau organizație care îndeplinește condițiile tehnice necesare se poate alătura acestui proiect, urmând procedura stabilită de Primăria Municipiului București.