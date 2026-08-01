Misiunea salvatorilor români trimiși în sprijinul autorităților din Republica Elenă a intrat oficial în faza operațională. Modulul național specializat în stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier a început sâmbătă activitățile din cadrul programului de prepoziționare organizat prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, conform DSU.

Activitatea pompierilor români se desfășoară sub directa coordonare a structurilor din Grecia. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, salvatorii sunt pregătiți să intervină rapid în cazul în care evoluția din teren va impune o acțiune directă.

Primele acțiuni au debutat la primele ore ale dimineții, când conducerea modulului din România a participat la o ședință de lucru organizată la baza operațională. La această întâlnire au luat parte și reprezentanții contingentului din Franța. În cadrul discuțiilor au fost analizate detaliile din teren, datele meteorologice de la acest moment și nivelul general de amenințare generat de incendiile de pădure.

Prognozele emise de autoritățile elene arată o situație critică pentru perioada imediat următoare. Gradul de pericol privind izbucnirea incendiilor a fost stabilit la nivelul 5, acesta fiind cel mai înalt grad de alertă din scara de evaluare.

Din cauza acestor condiții meteorologice nefavorabile, modulul românesc rămâne într-o stare de mobilizare deplină pentru a putea reacționa fără întârziere la apariția oricărui focar.

„În urma analizei situaţiei operative, s-a stabilit ca, pe parcursul zilei, Modulul RO GFFF-V să asigure capacitatea de răspuns din baza de operaţii, fiind pregătit pentru dislocare imediată în cazul producerii unor incendii. Pe lângă menţinerea stării de operativitate, pompierii români desfăşoară activităţi de pregătire şi instruire împreună cu contingentul francez aflat, la rândul său, în misiune de prepoziţionare în Grecia, pentru consolidarea cooperării şi creşterea eficienţei intervenţiilor”, a precizat DSU.

Misiunile comune de instruire au ca scop alinierea procedurilor de lucru între salvatorii din diferite țări membre ale Uniunii Europene, astfel încât răspunsul în situații de urgență majoră să fie cât mai rapid și bine coordonat.