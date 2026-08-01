România se numără printre statele europene în care vârsta standard de pensionare va crește în următoarele decenii, potrivit unei analize realizate pe baza raportului OECD Pensions at a Glance 2025. Pentru persoanele care au intrat pe piața muncii în 2024, atât bărbații, cât și femeile sunt așteptați să se pensioneze la 67 de ani, în contextul îmbătrânirii populației și al presiunii tot mai mari asupra sistemelor publice de pensii, potrivit EuroNews.

Datele analizate arată că România se află printre țările care vor înregistra unele dintre cele mai importante creșteri ale vârstei de pensionare, în special în cazul femeilor.

Evoluția face parte dintr-o tendință mai amplă la nivel european, unde numeroase state își adaptează sistemele de pensii la schimbările demografice prognozate pentru următoarele decenii.

Conform raportului OCDE, bărbații din România care au început să lucreze în 2024 vor ajunge să se pensioneze la 67 de ani, comparativ cu aproximativ 65 de ani în prezent. În cazul femeilor, schimbarea este și mai pronunțată. Vârsta standard de pensionare este estimată să ajungă tot la 67 de ani, ceea ce înseamnă o creștere de aproape cinci ani față de nivelul actual.

Această evoluție plasează România printre statele Uniunii Europene cu cele mai importante ajustări ale vârstei de pensionare, în condițiile în care autoritățile încearcă să adapteze sistemul public la schimbările demografice și economice.

La nivelul Uniunii Europene, vârsta standard de pensionare este în prezent de 64,7 ani pentru bărbați și 64 de ani pentru femei. Pentru generația care a intrat pe piața muncii în 2024, media europeană este estimată să crească la 66,7 ani pentru bărbați și 66,4 ani pentru femei.

Potrivit OCDE, aproximativ două treimi dintre statele europene vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, iar aproape trei sferturi vor aplica măsuri similare și în cazul femeilor. Majorările sunt prevăzute să fie implementate gradual, pe parcursul următoarelor decenii.

Diferențele dintre statele europene vor rămâne însă semnificative. Cea mai ridicată vârstă standard de pensionare este estimată în Danemarca, unde aceasta ar putea ajunge la 74 de ani până spre sfârșitul anilor 2060.

În Italia, Țările de Jos, Suedia, Cipru și Estonia, pensionarea este proiectată să ajungă la 70-71 de ani.

La polul opus se vor afla Luxemburg și Slovenia, unde bărbații ar urma să se pensioneze la 62 de ani. De asemenea, Polonia va continua să aibă cea mai redusă vârstă standard de pensionare pentru femei din Uniunea Europeană, de 60 de ani.

Raportul OCDE explică faptul că principala cauză a acestor modificări este evoluția demografică. Populația Europei îmbătrânește, iar speranța de viață continuă să crească, ceea ce pune presiune asupra bugetelor publice destinate pensiilor.

Estimările organizației arată că până în 2050 vor exista aproximativ 52 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani la fiecare 100 de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani. În prezent, raportul este de 33 la 100, iar în anul 2000 era de doar 22 la 100.

În acest context, numeroase guverne europene aleg să crească treptat vârsta de pensionare pentru a menține sustenabilitatea sistemelor publice de pensii, evitând măsuri precum reducerea valorii pensiilor sau majorarea semnificativă a contribuțiilor sociale.

Pentru România, tendința este similară cu cea observată în restul Europei. Evoluția demografică și presiunea asupra bugetului public fac probabilă continuarea majorării graduale a vârstei de pensionare în următoarele decenii.