În timp ce Bruxelles-ul încearcă să pună reguli inteligenței artificiale, AI-ul a reușit deja să evadeze din laborator și să atace o companie rivală. Cum a fost posibil, ce spune legea europeană despre asta - și de ce ar trebui să te îngrijoreze pe tine, nu doar pe ingineri. #PicaturaDeBusiness #AIAct #InteligentaArtificiala #UniuneaEuropeana #ReglementareAI #ChatGPT #TehnologieAI #DreptDigital #Bruxelles #România2026 #AISafety #BogdanTudor