HAI România!

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

În timp ce Bruxelles-ul încearcă să pună reguli inteligenței artificiale, AI-ul a reușit deja să evadeze din laborator și să atace o companie rivală. Cum a fost posibil, ce spune legea europeană despre asta - și de ce ar trebui să te îngrijoreze pe tine, nu doar pe ingineri. #PicaturaDeBusiness #AIAct #InteligentaArtificiala #UniuneaEuropeana #ReglementareAI #ChatGPT #TehnologieAI #DreptDigital #Bruxelles #România2026 #AISafety #BogdanTudor

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HAI România!

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Ceaușescu a interzis psihologia. Unde exporta hrana românilor?

Ceaușescu a interzis psihologia. Unde exporta hrana românilor?