Ceaușescu a interzis psihologia. Unde exporta hrana românilor?

A fost Nicolae Ceaușescu cu adevărat neinformat sau refuza direct realitatea din țară? În acest episod, purtăm o discuție fascinantă alături de Lavinia Betea, reputat istoric, jurnalist, profesoară universitară și doctor în psihologie, autoare a numeroase cărți de referință despre regimul comunist, precum Povești din Cartierul Primăverii. Invitata noastră combină rigoarea cercetării din arhive cu analiza psihologică și cu experiența ei personală din anii '80, când a trăit direct efectele măsurilor absurde ale regimului.

Află adevărul din spatele deciziei din 1977 de desființare a facultăților de psihologie și sociologie, zvonurile despre Elena Ceaușescu, dar și ce însemna cu adevărat exilul intern pentru tinerii intelectuali ai vremii. Află mai multe despre mitul liderului neinformat și refuzul sistematic de a auzi adevărul, despre locul unde ajungeau alimentele și animalele României în timp ce populația îndura frigul și foamea, dar și despre piața neagră, furtul din fabrici și economia de supraviețuire.

De asemenea, discutăm despre modul în care Ceaușescu le dădea lecții de conducere liderilor sovietici Breșnev și Gorbaciov, mărturia personală a Laviniei Betea despre cum i-a fost transformată viața de familie prin repartiții forțate, precum și despre relația cu familia, dinastiile din comunism și obsesia diplomelor. Apasă butonul de Subscribe și clopoțelul pentru a nu rata următoarele episoade despre istoria ascunsă a României!

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