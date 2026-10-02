Legături primejdioase: Călin, arestat. Bolojan, audiat la DNA

Vineri, 2 octombrie, de la ora 12:00, podcastul „Contrapunct”, difuzat pe platforma Hai România, aduce la aceeași masă trei voci importante pentru a diseca cele mai explozive evenimente ale momentului: jurnalistul EVZ Dan Andronic, activistul politic suveranist Gelu Vișan și jurnalista de investigații Adina Anghelescu. Ediția de astăzi analizează în detaliu două mișcări de forță ale justiției care zguduie din temelii establishmentul politic românesc: Arestarea lui Călin Georgescu.

O decizie care a generat o undă de șoc în spațiul public. Ce se află cu adevărat în spatele ușilor închise și care este miza reală a acestui dosar? Invitații vor dezbate dacă asistăm la un demers strict juridic sau la o neutralizare cu substrat politic și geopolitic, analizând contextul ascuns al acuzațiilor aduse unuia dintre cei mai controversați actori publici ai momentului.

Audierea lui Ilie Bolojan la DNA. O lovitură neașteptată de grație în tabăra liberală. Chemarea în fața procurorilor anticorupție a unuia dintre cei mai influenți lideri ai PNL deschide o cutie a Pandorei. Discuția va decripta modul în care această mutare schimbă jocurile de putere din interiorul partidului și impactul devastator asupra imaginii de locomotivă electorală a premierului demis.

Dincolo de comunicatele oficiale se duc bătălii nevăzute. Jurnaliștii și invitații vor pune cap la cap informațiile din culise pentru a explica efectul de domino pe care aceste două dosare grele îl vor avea asupra viitorului politic al României. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.