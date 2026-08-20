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FBI, intervenție înaintea unui presupus atac asupra Capitoliului din New York. O femeie, acuzată că voia să ajute ISIS

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FBI, intervenție înaintea unui presupus atac asupra Capitoliului din New York. O femeie, acuzată că voia să ajute ISIScapitoliul / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O femeie din statul New York a fost acuzată că ar fi încercat să obțină sprijin pentru un atac inspirat de gruparea teroristă ISIS asupra clădirii Capitoliului statului New York din Albany, au anunțat joi autoritățile federale americane, potrivit NBC News.

Jessica Bowie, în vârstă de 35 de ani, este acuzată de tentativă de a oferi sprijin material unei organizații teroriste străine desemnate de autoritățile americane. Potrivit plângerii penale depuse la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Nord al New Yorkului, femeia ar fi declarat unei surse confidențiale că susține ISIS și ar fi cerut ajutor pentru a învăța să fabrice explozibili.

Bowie urma să compară joi după-amiază în fața instanței. Autoritățile federale și cele din statul New York au programat o conferință de presă pentru ora locală 15:00, respectiv 22:00, ora României, în care urmau să ofere informații despre caz.

Femeia ar fi cerut ajutor pentru un atac asupra Capitoliului

Conform documentelor depuse în instanță, Bowie s-ar fi convertit la islam în urmă cu aproximativ cinci ani și ar fi creat mai multe conturi pe rețelele sociale, folosind un nume islamic.

FBI

FBI. Sursa foto: Arhiva EVZ

Anchetatorii susțin că femeia ar fi recurs la mai multe conturi deoarece acestea erau „suspendate frecvent de furnizori pentru încălcarea termenilor de utilizare”, potrivit plângerii penale.

Mai multe dintre conturile despre care anchetatorii afirmă că ar avea legătură cu Bowie ar fi transmis, între lunile mai și iulie, mesaje prin care era exprimat sprijin pentru terorism.

Potrivit plângerii, în perioada 16 iulie - 17 august, Bowie ar fi comunicat cu o sursă confidențială a FBI care s-ar fi prezentat drept intermediar al ISIS.

Femeia i-ar fi spus sursei că dorea ajutor pentru a comite un atac asupra clădirii Capitoliului statului New York, din Albany, aflată în apropierea locuinței sale. Potrivit documentelor, clădirea se afla la mai puțin de două mile de locuința lui Bowie.

Anchetatorii susțin că femeia ar fi spus că voia să acționeze pentru a le face rău „dușmanilor Domnului”.

Ar fi vrut să fugă după atac

Plângerea penală susține că Bowie ar fi discutat și despre posibilitatea de a scăpa după atacul planificat.

Potrivit documentelor, femeia spera să se sustragă autorităților după comiterea atacului și s-ar fi oferit să revină ulterior pentru a comite alte atacuri în cazul în care ar fi reușit să fugă.

Acuzațiile formulate împotriva sa urmează să fie analizate în cadrul procedurii judiciare. Plângerea penală reprezintă acuzațiile procurorilor, iar vinovăția femeii trebuie stabilită de instanță.

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