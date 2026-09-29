Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că „mâna unui actor străin” este implicată în incidentul în care cinci bărbaţi au fost arestaţi sub suspiciunea de infracţiuni legate de explozivi şi terorism în apropierea unei baze aeriene britanice folosite de forţele americane pentru a lansa atacuri asupra Iranului, relatează Reuters.

Poliţia britanică a declarat un incident major la baza RAF Fairford din vestul Angliei în urma arestărilor făcute duminică dimineaţă, iar guvernul a organizat o şedinţă a cabinetului de urgenţă. Cu toate acestea, poliţia i-a eliberat luni pe cauţiune pe cei cinci, dar a precizat că ancheta nu s-a încheiat şi că se verifică dacă au fost implicaţi indivizi ce acţionau în numele unui stat străin.

O sursă familiarizată cu situaţia a declarat pentru Reuters că cele trei autoutilitare albe de mari dimensiuni cu care bărbaţii păreau să călătorească nu conţineau explozivi funcţionali. Sursa a precizat că intervenţia poliţiei de duminică nu s-a bazat pe informaţii oferite de serviciile de informaţii – ceea ce indică faptul că cei cinci nu se aflau sub supraveghere directă –, dar că măsurile de securitate au fost întărite la bază, ceea ce sugerează existenţa unor informaţii conform cărora aceasta este vizată.

„Ceea ce s-a întâmplat, ceea ce aproape s-a întâmplat şi ce s-ar fi putut întâmpla în Marea Britanie în weekend este o situaţie foarte gravă. Este una care implică în mod clar intervenţia unui actor străin. Nu voi intra încă în detalii ample cu privire la acest aspect”, a declarat Rubio luni seara în cadrul emisiunii „Hannity” a reţelei Fox News. El nu a furnizat dovezi şi nu a oferit detalii specifice.

Preşedintele SUA, Donald Trump, declarase luni reporterilor de la Casa Albă că incidentul „ar putea fi” legat de Iran, cu care Statele Unite se află în război de la sfârşitul lunii februarie şi că el nu i-ar fi eliberat pe suspecţi pe cauţiune. „Eu n-aş fi făcut asta”, a spus Trump, într-o critică la adresa autorităţilor din Marea Britanie. Mulţi analişti în Marea Britanie s-au întrebat dacă Trump, mai ales prin declaraţiile sale făcute duminică, nu a devoalat o operaţiune secretă americano-britanică.