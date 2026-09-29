Magistrații Curții de Apel București au tranșat procesul deschis în legătură cu desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Instanța a respins marți, ca inadmisibilă, solicitarea depusă de Asociația Italienilor din România privind suspendarea decretului prin care Siegfried Mureșan a fost nominalizat pentru conducerea Guvernului, conform news.ro.

Inițial, organizația solicitase anularea actului respectiv, însă la începutul săptămânii a depus o cerere de modificare a acțiunii introductive. Din acest motiv, procesul a fost amânat scurt timp pentru ziua de marți, când magistrații au dat verdictul. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Dosarul în care Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT) a contestat actul semnat de președintele Nicușor Dan s-a aflat pe masa judecătorilor de la Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal. Solicitarea fusese înregistrată pe 22 septembrie, având ca obiect anularea Decretului 770/2026. Pârâți în cauză au fost Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial.

Procesul a suferit o scurtă amânare luni, după ce ambele părți au depus acte la dosar, iar marți instanța a pronunțat soluția pe scurt.

Instanța a analizat excepțiile invocate în dosar și a respins ca neîntemeiate excepțiile lipsei de interes și lipsei calității procesuale active ridicate de Administrația Prezidențială. În schimb, judecătorii au admis excepția lipsei calității procesuale pasive în cazul Regiei Autonome Monitorul Oficial.

"Respinge cererea de suspendare executare act administrativ-Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT în contradictoriu cu pârâta Administraţia Prezidenţială ca inadmisibilă", se arată în soluţia pe scurt a instanţei CAB.

„Respinge cererea de chemare în judecată cu obiect suspendare executare act administrativ-Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT împotriva pârâtei Regia Autonomă „Monitorul Oficial” pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta Administraţia Prezidenţială”, se mai arată în minuta instanţei.

Calea de atac poate fi exercitată rapid, recursul urmând să fie depus la Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București.

Demersul juridic a atras atenția comunității juridice. Fostul judecător Cristi Dănileț a explicat public faptul că actele de putere ale autorităților constituționale au un regim special și nu pot fi atacate în instanțele de drept comun.

„Reamintesc că studenţii la Drept învaţă încă din anul I că decretele prezidenţiale nu pot fi contestate când sunt acte de putere. Aşadar, când o autoritate constituţională întocmeşte actul de putere constituţională, justiţia ordinară nu are nicio treabă”, preciza Cristi Dănileţ.

Poziția adoptată de asociație a stârnit nemulțumiri și în rândul altor reprezentanți ai minorității. Un număr de 11 organizații ale comunității italiene din România au emis o luare de poziție în care arată că au analizat cu surprindere și profundă îngrijorare demersul RO.AS.IT.

Acestea au precizat că nu doresc să se implice în politica internă a țării și că procedura de desemnare a prim-ministrului reprezintă un mecanism exclusiv constituțional și instituțional.

RO.AS.IT este o organizație etnică de drept privat și utilitate publică, recunoscută oficial ca reprezentantă a minorității italiene. Înființată în anul 1993 la Suceava, ea continuă tradiția comunităților istorice de italieni stabiliți pe teritoriul românesc.

Organizația primește finanțare publică de la Guvernul României prin Departamentul pentru Relații Interetnice și beneficiază de dreptul constituțional de a avea un reprezentant în Parlament.

Conducerea este asigurată de Ioana Grosaru, în calitate de președinte, iar funcția de secretar general este deținută de fiul acesteia, Andi Gabriel Grosaru, fost deputat între anii 2016 și 2024. Fondatorul asociației a fost Mircea Grosaru, fost parlamentar din 2004 până la trecerea sa în neființă în anul 2014.

Aceasta nu este singura acțiune deschisă la Curtea de Apel București de reprezentanții asociației. Pe 14 aprilie 2026, organizația a atacat tot în instanță decretele de numire a conducătorilor de la DNA, Parchetul General și DIICOT, acte semnate de asemenea de președintele Nicușor Dan. În această cauză, judecătorii au amânat pronunțarea pentru data de 28 septembrie.