Oana Țoiu, ministrul propus pentru Afaceri Externe, a declarat că nu există motive pentru convocarea ambasadorului SUA la București, după apariția informațiilor privind o posibilă implicare a Statelor Unite în căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Declarația vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut să solicite explicații diplomatului american.

Oana Țoiu a afirmat, marți, în timpul audierilor parlamentare, că poziția oficială a ambasadorului american la București privind respectarea proceselor democratice din România este suficientă pentru a menține dialogul diplomatic în aceiași parametri.

„În ceea ce priveşte discuţia cu diplomaţii din SUA, v-aş reaminti poziţia oficială pe care a exprimat-o ambasadorul SUA în România privind respectul pe care Statele Unite ale Americii le are faţă de procesele noastre democratice aşa cum şi noi avem faţă de procesele lor democratice. Singura relaţie consolidată, justificată între două ţări într-un parteneriat strategic este aceea de respect reciproc pentru deciziile democratice luate de cetăţenii acelor ţări”, a declarat Oana Țoiu.

Întrebată dacă intenționează să îl cheme pe ambasadorul SUA la Ministerul Afacerilor Externe pentru a clarifica informațiile apărute în spațiul public, aceasta a spus că nu consideră necesară o astfel de întâlnire.

„Ambasadorul SUA la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl are faţă de alegerile democratice ale României aşa cum şi România respectă alegerile democratice ale SUA, deci nu avem niciun motiv să avem altfel de conversaţie decât aceasta care este prezentă şi în spaţiul public, de respect reciproc al deciziilor”, a afirmat ministrul propus la Externe.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut Oanei Țoiu să inițieze o discuție oficială cu ambasadorul american la București, pentru a obține clarificări privind acuzațiile referitoare la presupusa implicare a SUA în înlăturarea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Ministrul propus la Externe a catalogat solicitarea drept una neobișnuită, argumentând că subiectul nu privește direct ambasadorul acreditat în România și nici pozițiile oficiale ale statului american.

„Este atipic ca preşedintele unei camere a Parlamentului să ceară convocarea sau chemarea ambasadorului SUA pentru un subiect care nu implică ambasadorul şi nici poziţiile oficiale ale statului respective”, a declarat Oana Țoiu.

Aceasta a mai spus că discuțiile sale cu reprezentantul diplomatic american de la București vizează, în mod obișnuit, dosarele aflate pe agenda bilaterală. În ceea ce privește întâlnirea din Grecia, Oana Țoiu consideră că persoanele care au participat la discuție pot oferi explicații despre temele abordate.

„Acesta e un gest atipic. În ceea ce priveşte discuţiile pe care le am eu cu ambasadorul SUA ele sunt frecvent legate de dosarle pe care le avem în lucru. În ceea ce priveşte clarificarea discuţiei de la cinea respectivă aici sigur că cei prezenţi la cina respectivă sunt cei mai măsură să clarifice şi faţă de Parlament şi faţă de cetăţeni ce au discutat acolo”, a menționat Țoiu.

Controversa a apărut după publicarea unui articol în The Wall Street Journal, care citează persoane prezente la o cină organizată în luna martie, la Atena. Potrivit publicației, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi făcut referiri la posibilitatea ca Statele Unite să influențeze schimbarea guvernelor din alte țări. Relatarea a fost contestată de avocatul diplomatei.

Potrivit informațiilor apărute în presă, la întâlnirea din Grecia ar fi participat oficiali americani și greci, iar discuția ar fi vizat inclusiv situația politică din România. În spațiul public, aceste relatări au fost asociate cu o întâlnire din luna martie dintre Sorin Grindeanu, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și Kimberly Guilfoyle.

Sorin Grindeanu a susținut că discuțiile cu ambasadoarea americană au vizat Coridorul Vertical de Gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit. Liderul PSD a respins acuzațiile privind o eventuală înțelegere cu oficialii americani pentru înlăturarea Guvernului Bolojan.

Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului să discute cu ambasadorul american

Sorin Grindeanu a insistat ca autoritățile române să clarifice instituțional informațiile apărute în presa americană și a îndemnat-o pe Oana Țoiu să îl invite pe ambasadorul SUA la Ministerul Afacerilor Externe.

„Nu vreţi dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituţional? Să-l cheme doamna Ţoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: domnule, cum vă permiteţi să faceţi aşa ceva? Şi să nu vă mai luaţi după tot felul de prostii, dumneavoastră din presă? Nu vreţi să discutăm instituţional? O îndemn pe doamna Ţoiu să facă acest lucru!”, a declarat liderul PSD.