Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 septembrie 2026. Sfârșit de septembrie       

30 septembrie

Pe 30 septembrie s-au născut Euripide, Pompei, Deborah Kerr, Michel Aoun, Hans Geiger, David Oistrah, Udo Jürgens, Monica Bellucci, Iuri Liubimov, Martina Hingis, Constantin I. Brătescu, Ion Vova, Elie Wiesel, Dem Rădulescu, Ricky Dandel, Teodora Enache, Martin Cazacu, Andreea Răducan, Marius Urzică.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei, Ripisima, Gaiani şi alte 32 de fecioare.

În „Kalendar” continuă Berbecarii, sărbătorile Lupilor. Lumea ducea de mâncare lupilor, în pădure, ca să reînnoiască legământul cu ei peste iarna grea ce va să vină. Doamna mitologiei româneşti, Antoaneta Olteanu, spune, în „Calendarele” ei: „Este rău de lupi!”, citîndu-l pe marele Speranţia.

"Evenimentul Zilei" din 30 septembrie 1955, acum exact 71 de ani, a fost accidentul mortal al actorului american James Byron Dean. "The Rebel Without Cause" era la volanul unei maşini de curse, un Porsche Spyder 550 şi se deplasa către Salinas, unde avea loc o cursă. Mecanicul lui l-a sfătuit să facă puţin antrenament pe drum, să se familiarizeze mai bine cu volanul.

După ce au luat amendă pe autostradă, pentru exces de viteză, Dean şi mecanicul Wütherich au luat-o pe drumul curselor 166/33, ajungând pe 466, astăzi 46. La intersecţia lui 46 cu 41 un Ford Tudor Coupe i-a tăiat calea lui Dean. Accidentul nu a putut fi evitat şi a cauzat moartea lui James Dean şi rănirea gravă a mecanicului Wütherich.

James Dean nu a jucat decât în trei filme mari dar este mai celebru decât actori care au jucat în o sută de filme. Pentru că el nu a jucat decât un rol - rolul lui, al unui rebel imortal! A fost idolul unui tineret care se ridica împotriva sistemului. Astăzi, uitat, ca mai toate valorile importante. Decât optzeci de ani ca un bou, muncind din greu pentru sistem, mai bine douăzeci ca un leu! James Dean avea doar 24 de ani!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ascult şi mă supun! Doriţi mai multe informaţii din cele pe care le primesc de la UE. Foarte bine, iată:

In schimb, lumea petrece mult mai mult timp pe media online. EBU semnaleaza ca, desi folosirea internetului a crescut cu 45,3% in Europa de Vest intre 2020-2025, impactul asupra consumului de radio si televiziune ramane limitat. Media online acapareaza interesul publicului care, potrivit estimarilor, va creste fata de aceasta cu 8% anual, pana in 2030. “Vizionarea” este activitatea dominantă a mediei, desi nu se priveste la programele de televiziune, ci la “conținuturi” video.

Tendinta este in crestere la tineri de la vârste mici, datorita popularitatii de care se bucura clipurile video pe YouTube si retelele de socializare. Ascultarea in direct a radioului reprezinta majoritatea “ascultarilor” in toata Europa, circa 87% in Germania, 79% in Olanda, 71% in Marea Britanie. O creștere moderata inregistreaza celelalte tipuri de ascultare: radio la cerere, streaming de muzica si clipuri video. Noul raport al EBU referitor la tendintele de “ascultare/ vizionare” arata ca televiziunea si radioul raman preferate mai mult ca oricand, dar se modifica obiceiurile de consum ale oamenilor.

Un televizor de dimensiuni medii, aprins timp de patru ore pe zi, consuma in jur de 160 kWh pe an, adica 35 de euro, sau 5% din factura de electricitate a unei gospodarii din Franta. Autorul studiului american este un ONG care se ocupa cu protejarea mediului (NRDC), iar dupa masuratorile sale, cantitatea de electricitate consumata de modelele recente de televizoare (Samsung, Vizio si LG), este mult mai ridicata in realitate decat indica masuratorile producătorilor. Studiul incrimineaza deci, in primul rand, metodele de testare.

Autoritatile americane, dar si corespondentii lor europeni masoara consumul electric al aparatelor utilizand o secventa video de 10 minute, ca esantion reprezentativ pentru programele disponibile. Dar NRDC demonstreaza mai multe erori: in primul rand, constructorii utilizeaza o functiune numita « motion detection dimming » (MDD), care reduce luminozitatea atunci cand ecranul afiseaza scene cu miscare rapida, si pentru a economisi energia electrica, dar si pentru a reduce oboseala vizuala.

Dar, acesta functiune care este masurata in timpul testului, nu este la fel de eficace în conditii reale. Daca utilizatorul modifica parametrii de afișaj pentru a obține modul “cinema” de exemplu, toate functiunile de economisire a energiei sunt dezactivate fără niciun avertisment. Pe de alta parte, imaginile recente, în UHD, care beneficiaza de tehnologia HDR care mărește contrastele, genereaza un supra-consum de 30 la 50%, care nu sunt luate în calcul in timpul testărilor.

Biroul European pentru Mediu, un ONG situat in Bruxelles, a cheltuit 400. 000 de euro pentru un studiu pe acest subiect, iar primele rezultate vor aparea luna viitoare. Interogate de “Les Echos”, Samsung si LG se apără și amintesc că televizoarele lor sunt în conformitate cu normele in vigoare. LG declara chiar ca va colabora pentru dezvoltarea unei noi secvente video și ii va preveni pe consumatori că, dacă își modifică parametrii de afișaj, își vor modifica și consumul de electricitate.

”Ştiintele, tehnologia şi inovația pot ajuta la rezolvarea tuturor provocarilor mondiale”. Totusi, doar 12 tari consacră astăzi peste 2,5% din PIB cercetarii si dezvoltarii. Dar peste 40 de țări au crescut la 5% procentul pentru înarmare.

Numarul de materii științifice predate în școli ar trebui să crească, iar decidenții politici ar trebui să se sprijine mai mult pe folosirea rezultatelor obținute din cercetare și inovare. Schimbul de mega-date la nivel mondial ar putea fi inlesnit de ONU pentru a furniza un acces echitabil la aceasta masa de informații, se mai spune in raport. Autorii raportului notează că, la nivel mondial, prin intermediul agențiilor sale, ONU ar putea facilita colectarea diferitelor tipuri de date, controlând calitatea acestora și accesul la ele. In acest sens, s-ar putea crea proiecte de colaborare internațională.

Raportul a fost redactat de Consiliul consultativ știintific al Secretarului general al ONU, o diviziune care are ca scop formularea de avize în materie de știință, tehnologie și inovație pentru a orienta activitatea și deciziile ONU. Este compus din 26 de oameni de știință recunoscuți în lumea intreaga și produce rapoarte care identifică preocupările științifice majore pentru viitorul planetei.

Tendinţa mondială este „vizualizarea” adică răsfoirea clipurilor video, mai ales pe YouTube. Câteva minute, acolo, nu mai mult. Video cu pisici şi cu persoane care cad. De tot râsul! Oare? Nu cumva umanitatea este puternic nefericită, disperată, agonizează prelung în ghearele unui sistem fără milă, care nu ia prizonieri? Aşa se explică refugiul în frivolităţi idioate şi clipuri cu pisici, nu am nicio îndoială! Că marea majoritate a populaţiei globului are un IQ sub 90 este un lucru demonstrat ştiinţific.

Dar, pe Pământ, proştii sunt trişti! Şi, răspunsul la problemele majore este ştiinţa?!! Ce ridicol, ce patetic! Ştiinţa este răspunsul la problemele spirituale majore, la confruntările religioase şi la nemulţumirea crescândă? Nu vi se spun multe şi este bine aşa, dacă nu ştiţi, nici nu vi se face frică, nici eu nu o să deschid cutia Pandorei, decât un pic, cât să iasă de acolo diavolul informaţiei şi boala cunoaşterii!

Dar vă rog să mă scuzaţi, am primit, în prag de noapte, vizita unui Prieten al Muzicii venit de la antipozi, de foarte departe. Este ceva cu acești călători veniți pe drumuri ocolite. Cățelușele mele nu îi latră, doar se uită la ei ciudat și într-o parte. Cățelește asta înseamnă că nu știu în ce categorie să-i pună, prieteni sau ostili. Trebuie să-l ascult, are ceva de spus, poate vă interesează şi pe domniile voastre. Până mâine, mai aveţi răbdare, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 septembrie 2026

Mintea ta este pregătită pentru inspirație, pe care o poți găsi în multe locuri, astăzi. Așadar, aceasta este o zi excelentă pentru a fi stimulat, fie de alte persoane, fie de o situație în care te pui singur. Dacă poți, ar trebui să lucrezi în grupuri, astăzi. Munca în echipă a venit întotdeauna natural pentru tine, iar diferitele voci și atitudini îți vor planta tot felul de idei fantastice în minte. Chiar dacă ai una sau două diferențe de opinie, te poți distra de minune ajungând la un compromis cu cineva.

TAUR

Astăzi se dă o luptă interesantă între latura ta mai precaută și conservatoare și latura ta mai extravagantă și radicală. Cele două se vor lupta toată ziua, concurând pentru dominație. Dar nu-ți face griji. Va fi o situație câștigătoare pentru tine. În orice caz, te vei bucura de o zi variată, plină de activități și aventuri neașteptate. Chiar atunci când începi să te liniștești, latura ta spontană va intra în acțiune și te va pune din nou pe picioare.

GEMENI

A te agăța de idealurile tale poate fi dificil atunci când realitatea pare dură, dar în acele momente ar trebui să te bazezi cu atât mai mult pe ele. Dacă oamenii nu se ridică la înălțimea așteptărilor tale, ai încredere că o vor face sau fă un efort să aduci în viața ta oameni noi care să le respecte. Și dacă îți dorești ca mai mulți oameni să respecte Regula de Aur, fă un efort să fii mai amabil cu străinii. În felul tău, vei contribui la transformarea lumii într-un loc mai prietenos.

Cam obosit, fără chef. Toamnă monocordă şi nostalgică e de vină! Nu te înhăma la lucruri mai importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi! Când te confrunți cu o decizie, astăzi, nu te baza pe instinct. Gândește lucrurile analitic. Dacă încerci să te bazezi pe intelect mai degrabă decât pe emoții, nu numai că vei lua o decizie mai înțeleaptă, dar vei învăța și ceva despre tine - și despre această situație - pe parcurs. Inteligența ta este corectă și ar trebui să ai încredere în creierul tău pentru a găsi soluția corectă. Instinctul este bun, dar acum trebuie să vezi cum se adună lucrurile pe hârtie, înainte să le crezi adevărate.

Te identifici prea mult cu ceea ce faci. Eşti prea pasionat, şi consumi prea multă energie ca să fii admirat. Nu te consuma pentru gloria şi banii altora, nimeni n-o să-ţi ridice statuie! Dacă există activități de grup planificate pentru ziua ta, așteaptă-te la niște ciocniri de ego care să încetinească progresul și să declanșeze o mică discordie. Ori de câte ori se adună mai mult de trei persoane, dinamica socială se poate complica, deoarece oamenii se luptă pentru întâietate. Dacă se întâmplă acest lucru, cea mai bună strategie este să stai departe. Fii pregătit să renunți la control dacă asta înseamnă să menții pacea. Trebuie să gândești și să acționezi pentru binele comun, astăzi.

FECIOARĂ

Cineva care ți-a făcut o nedreptate odată, revine în scenă și vrea să vorbească cu tine. Ai tot dreptul să refuzi chiar și să-i oferi cea mai mică atenție, dar curiozitatea ta despre ceea ce are de spus te va atrage probabil spre el - și asta e în regulă. Dacă te hotărăști să te întâlnești cu el, ar trebui să fii deschis la gândul că înțeleg cu adevărat cum ți-au influențat viața. Atât de multe lucruri s-au schimbat în viața ta de atunci și poate că și el s-a schimbat.

Ascultă-ţi vocea instinctului şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism! Dacă ai un prag de trecut, atunci astăzi poţi să ai succes, foloseşte-ţi imaginaţia. Noi idei par să se contureze. Dinamica de grup este cea mai plăcută dinamică pentru tine astăzi, așa că ieși din coconul tău și amestecă-te printre oameni. Te poți distra cu o mulțime de personalități diverse - cu cât mai diverse, cu atât mai bine! Te înțelegi întotdeauna bine cu ceilalți, dar astăzi poți face mult mai mult decât să te înțelegi cu ei - poți crea legături semnificative. Depinde de tine să începi conversația, dar odată ce o faci, avalanșa de atitudini comune vă va purta pe amândoi spre revelații.

SCORPION

O zi favorabilă pentru scorpionul cel înţepător. Iţi prieşte o discuţie cu cei dragi, familia şi faci planuri. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i rogi de mai multe ori. Veşti bune. Problemele pe care le-ai avut acasă sau printre membrii familiei tale se disipează, iar vestea bună este că în curând vor dispărea toate. Cele trecute ar trebui lăsate ca trecute. Nu încerca să te întorci într-o conversație sensibilă exact când penele lor încetează să mai fie zbârlite. Vei avea suficient timp să-ți scoți din cap acele ultime comentarii. Doar nu încerca să o faci astăzi. Lucrurile ar putea reîncepe și nu vrei asta.

Vei simți o experiență de neuitat descoperind noi locuri și oameni, astăzi. Explorarea te va pune în mișcare! Și partea cea mai bună este că nu trebuie să ieși prea mult din zona ta de confort pentru a obține experiența pe care o cauți. Pur și simplu făcând câteva alegeri diferite astăzi, ai putea descoperi o comoară ascunsă pe care nu ai mai văzut-o până acum. Integrarea acestei noi descoperiri în viața ta va fi distractivă și minunat de ușoară. Eşti în plin proces de schimbare, de reaşezare a valorilor tale. Totul pare amestecat şi greu de rezolvat. Nu o lua pe scurtătură, dă importanţă etapelor succesive ale drumului tău!

Câteva oportunități noi îți vor scoate la iveală, dar înainte să te entuziasmezi prea tare, este important să realizezi că nu toate se vor integra ușor în viața ta. Fii precaut cu aceste noi scheme, chiar dacă nu pentru alt motiv decât pentru a te asigura că găsești schemele perfecte. Fii un om care pune întrebări dificile și nu te mulțumi până nu primești răspunsurile dorite. Nu ar trebui să faci compromisuri pentru a intra în joc.

VĂRSĂTOR

S-ar putea să nu fii sincronizat cu unii dintre oamenii cu care ești obligat să lucrezi astăzi. S-ar putea să fii calm când alții zumzăie în jur ca niște albine în plină euforie. A fi înconjurat de prea multă energie te-ar putea face să simți că nu faci suficient, că nu ai suficient de mult de lucru. Dar adevărul este că mergi doar în ritmul tău. Vei ajunge la fel de departe ca și ei, cu rezultate la fel de impresionante. Nu-ți schimba niciodată metodele doar pentru a ține pasul cu mulțimea.

PEŞTI

A fi perfect este imposibil, așa că de ce nu încetezi să-ți mai propui acest lucru și să îți acorzi o pauză? Acceptă faptul că ai costumul șifonat, ignoră faptul că ai trimis un e-mail cu o greșeală de scriere și ridică din umeri și zâmbește dacă uiți numele cuiva. Aceste lucruri se întâmplă și nimeni nu este mai rău din cauza asta. Imperfecțiunile fac parte din ceea ce ne face umani, iar greșelile fac lumea interesantă, așa că acceptă-le și simte-te liber să faci câteva.