Crima din Vâlcea a avut ecou în toată Europa. Cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt, a ajuns în atenția presei din Elveția. Vlad Bălțățeanu, principalul inculpat în dosarul privind moartea tinerei, s-a predat autorităților din orașul elvețian St. Gallen, după ce fusese dat în urmărire internațională. Jurnaliștii de la stadt.sg.ch au relatat despre arestarea acestuia și despre procedurile care ar putea duce la predarea sa către autoritățile române.

Cazul care a provocat un val de reacții în România a ajuns și în atenția jurnaliștilor elvețieni, după ce Vlad Bălțățeanu s-a prezentat la poliția din St. Gallen, la aproximativ o săptămână de când fusese dat în urmărire internațională.

Potrivit relatărilor presei elvețiene preluate de publicațiile românești, bărbatul în vârstă de 30 de ani este suspectat de uciderea unei femei în România. Jurnaliștii au relatat despre intervenția autorităților elvețiene și despre demersurile judiciare care urmează să fie efectuate pentru predarea acestuia către statul român.

Informațiile publicate în presa elvețiană fac referire și la implicarea autorităților federale în procedurile de extrădare. Bălțățeanu se află în custodia autorităților elvețiene, urmând ca acestea să analizeze solicitările transmise de România.

După ce s-a predat poliției din St. Gallen, Vlad Bălțățeanu a fost preluat de autoritățile elvețiene. Acesta este vizat de un dosar penal pentru omor, după moartea Valentinei Tănăsie, al cărei trup a fost găsit într-o valiză în râul Olt, în apropierea Barajului Ionești, din județul Vâlcea.

Autoritățile române au fost informate oficial despre predarea bărbatului în seara zilei de 28 septembrie 2026. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile române, acesta se află în custodia poliției elvețiene și urmează să fie parcurse procedurile legale pentru predarea sa.

Deoarece Elveția nu este membră a Uniunii Europene, procedura de aducere a bărbatului în România este diferită de cea aplicabilă unui mandat european de arestare între statele membre. Predarea depinde de mecanismele de cooperare judiciară și de deciziile autorităților elvețiene.

După arestarea lui Vlad Bălțățeanu în Elveția, autoritățile române trebuie să înainteze documentele necesare pentru extrădarea acestuia. Procedura presupune analizarea solicitării de către instituțiile competente din statul în care se află inculpatul.

Potrivit informațiilor publicate de presa românească, autoritățile au la dispoziție un termen de 18 zile pentru depunerea cererii de extrădare. Ulterior, instanțele elvețiene vor analiza solicitarea și vor decide asupra predării către România.

Până la finalizarea procedurilor, Bălțățeanu va rămâne în custodia autorităților elvețiene. După predare, acesta urmează să ajungă în România, unde va fi pus la dispoziția organelor judiciare în dosarul privind moartea Valentinei.

Valentina Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită fără viață la data de 22 septembrie 2026, într-o valiză descoperită în râul Olt, în zona Barajului Ionești, din județul Vâlcea. Ancheta a stabilit că tânăra a avut parte de o moarte violentă, iar Vlad Bălțățeanu, iubitul acesteia, a devenit principalul inculpat în dosar.

După dispariția bărbatului, autoritățile române au demarat căutări și au solicitat sprijin internațional pentru localizarea sa. Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta ar fi părăsit România și ar fi traversat mai multe țări înainte de a ajunge în Elveția.