Justitie

Noutăți teribile în cazul crimei din Vâlcea. Două fiice de polițiști, victime ale frizerului Vlad, căutat pentru uciderea fetei din valiză

Noutăți teribile în cazul crimei din Vâlcea. Două fiice de polițiști, victime ale frizerului Vlad, căutat pentru uciderea fetei din valiză
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Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost ultima victimă a frizerului Vlad Bălțățeanu dintr-un șir mai lung. Din păcate, ea a murit. Dacă bărbatul ar fi fost arestat în urmă cu 4 ani, când o tânără a reclamat că a fost bătută și violată, cazul de acum, din județul Vâlcea nu ar fi existat.

Vlad Bălțățeanu, 30 de ani, acuzat de Parchet și Poliție că a omorât-o pe Valentina în bătaie, nu este de găsit până la acest moment. Frizer de profesie, acesta a aruncat trupul iubitei, băgat într-o valiză, în râul Olt, de unde a fost scos de niște pescari, în 22 septembrie.

Investigațiile din casa bărbatului, necropsia cadavrului Valentinei, declarațiile unor martori și dispariția lui Vlad au dus la concluzia că acesta a comis crima. Este emis mandat de arestare în lipsă și este dat în urmărire în toată Europa.

 Noutăți teribile în cazul crimei din Vâlcea

Într-un articol anterior am menționat faptul că există trei femei care au povestit public că Vlad Bălțățeanu era un tip violent. În relația de iubire cu ele și-a manifestat gelozia în mod excesiv, lovindu-le și chinuindu-le. Una a obținut ordin de protecție pentru câteva luni. Femeile au invocat că Vlad bea, iar una din ele a afirmat că bănuiește că uneori era sub influența drogurilor.

Au apărut și alte tinere care au avut relații cu frizerul și au reclamat violențele la care au fost supuse până când au reușit să se rupă de abuzator. Două dintre ele au povestit în emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, iar ambele erau fiicele unor polițiști.

Dosarul penal al lui Vlad Bălțățeanu a stat 4 ani în fișetul procurorului

Poliția Română și Parchetul General trebuie să facă o anchetă administrativă ca să constate de ce polițiștii și procurorul din Horezu nu și-au făcut treaba profesionist și să nu ignore faptele comise de Vlad Bălțățeanu, în septembrie 2022, când a fost acuzat de o minoră de 17 ani că a bătut-o groaznic, a sechestrat-o în locuința lui și apoi a violat-o.

În urmă cu 4 ani, tatăl fetei a făcut plângere la Poliție împotriva lui Vlad Bălțățenu. S-a făcut anchetă, expertiză medico-legală, s-au audiat persoane. Doar că dosarul a fost ținut într-un sertar al anchetatorilor, nu s-a mai făcut nimic, iar frizerul violent și-a văzut de viață și de alte iubiri.

A venit la București, unde a lucrat într-un salon și a mai iubit și bătut niște tinere. Apoi, recent, după ce i-a murit tatăl, s-a mutat în casa părintească, în satul din județul Vâlcea. Acolo a adus-o și pe Valentina din Filiaș, cunoscută pe Facebook.

Vlad Bălțățeanu si Valentina Tănăsie

Vlad Bălțățeanu si Valentina Tănăsie, o relație care a dus la moarte

După ce s-a constatat că el este cel care a omorât-o pe Valentina, procurorul care avea dosarul cu agresiunea și violul din 2022, l-a trimis de urgență la Judecătoria Horezu.

Era vineri, 25 septembrie. Dosarul a primit număr și dată de înregistrare, dar, deoarece programul Judecătoriei se terminase, abia azi, 28.09.2026 s-a înregistrat cu data modificată.

Înregistrarea dosarului la Judecătoria Horezu s-a făcut azi, 28.09.2026

Din acuzațiile inițiale, lipsesc infrațiunile de sechestrare și viol. După 4 ani, Vlad Bălțățeanu este trimis în judecată doar pentru „loviri și alte violențe”. Probabil că, dacă nu o omora pe Valentina și nu era pus sub acuzare pentru crimă, scăpa și de vechiul dosar.

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