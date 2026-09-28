Un incendiu de fond forestier continuă să afecteze Parcul Național Domogled – Valea Cernei, unde flăcările au cuprins o suprafață estimată la aproximativ 400 de hectare. Pompierii intervin de aproape o lună pentru limitarea focarelor, iar operațiunile de stingere au necesitat și sprijin aerian, elicopterele efectuând peste 500 de aruncări cu apă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în această vară, Parcul Național Domogled – Valea Cernei a fost afectat de două incendii de fond forestier, pentru stingerea cărora au fost mobilizate echipe de intervenție terestre și aeriene.

Primul incendiu a izbucnit pe 9 august și a fost lichidat pe 25 august, după 14 zile de intervenție într-o zonă montană cu acces dificil. La operațiuni au participat pompieri, echipaje de aviație ale Ministerului Afacerilor Interne, voluntari ai serviciilor pentru situații de urgență, lucrători silvici și reprezentanți ai administrației parcului.

În timpul intervenției, elicopterele au efectuat 676 de aruncări cu apă pentru stingerea focarelor din zonele în care echipele terestre nu puteau ajunge. Suprafața afectată de primul incendiu a fost estimată la aproximativ 37 de hectare.

Un al doilea incendiu a fost semnalat pe 2 septembrie și continuă să se manifeste, intervenția fiind îngreunată de relieful accidentat și de accesul limitat către focare.

De la izbucnirea celui de-al doilea incendiu, autoritățile au desfășurat zilnic acțiuni pentru localizarea și limitarea flăcărilor. La intervenții au participat peste 270 de pompieri, alături de lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane și reprezentanți ai Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei.

„De la izbucnirea celui de-al doilea incendiu, autorităţile implicate au acţionat zilnic pentru localizarea şi limitarea focarelor, în condiţii extrem de dificile, determinate de relieful stâncos, diferenţele mari de nivel şi accesul dificil sau, în numeroase puncte, imposibil pentru echipele de intervenţie”, a arătat sursa citată.

Pentru a ajunge la focarele inaccesibile de la sol, pompierii au beneficiat de sprijinul elicopterelor Inspectoratului General de Aviație al MAI, dotate cu sisteme Bambi Bucket. Până în prezent, acestea au efectuat 514 aruncări cu apă în zonele afectate de al doilea incendiu.

În total, pe durata celor două intervenții, elicopterele au desfășurat 25 de misiuni, însumând aproape 155 de ore de zbor.

Lipsa precipitațiilor și seceta prelungită au favorizat extinderea și menținerea focarelor. Vegetația uscată și materialul lemnos facilitează arderea, iar focul continuă să se manifeste la nivelul litierei și al resturilor vegetale.

Conform datelor furnizate de Ocolul Silvic Băile Herculane, suprafața afectată de al doilea incendiu este estimată la aproximativ 400 de hectare.

Autoritățile au adaptat permanent intervențiile în funcție de condițiile meteorologice, de configurația terenului și de evoluția focarelor, siguranța echipelor fiind prioritară.

Pentru marți, 29 septembrie, este planificată suplimentarea operațiunilor aeriene cu două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MAI. Unul dintre acestea face parte din rezerva rescEU a Mecanismului European de Protecție Civilă, aflată în România.

Cele două aeronave urmează să sprijine echipele de la sol și să intervină asupra focarelor din zonele greu accesibile, în funcție de evoluția incendiului și de condițiile care permit desfășurarea zborurilor în siguranță.