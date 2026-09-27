Social

Incendiu într-un cămin din Cluj-Napoca. 200 de studenți s-au autoevacuat

Incendiu într-un cămin din Cluj-Napoca. 200 de studenți s-au autoevacuatPompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit sâmbătă noaptea în căminul 17 din Campusul Hașdeu, din Cluj-Napoca, într-o cameră aflată la etajul cinci. Studenții cazați în clădire au fost evacuați, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale după ce focul a cuprins complet bunurile din încăpere și exista riscul ca flăcările să ajungă în camerele învecinate.

Potrivit Consiliului Studenților din UBB, incendiul nu a provocat victime. Zona cel mai grav afectată se află la etajul cinci al căminului, acolo unde se afla camera în care au izbucnit flăcările.

Incendiu într-un cămin din Cluj-Napoca. 200 de studenți s-au autoevacuat

Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului.

La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, două autoscări, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În momentul în care echipajele au ajuns la cămin, bunurile și obiectele aflate într-o cameră de la etajul cinci erau cuprinse în totalitate de flăcări.

Incendiul prezenta și pericol de extindere către încăperile aflate în apropiere.

Campus Hașdeu

Campus Hașdeu. Sursă foto: Facebook

Echipele de intervenție au mai găsit 13 studenți în camere

Potrivit presei locale, aproximativ 200 de studenți cazați în cămin au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea pompierilor.

În timpul verificărilor efectuate ulterior în clădire, echipele de intervenție au mai găsit 13 studenți în camere. Aceștia au fost evacuați și consultați de personalul medical prezent la fața locului.

Trei dintre studenți au avut nevoie de administrarea de oxigen, însă niciunul nu a fost transferat la spital.

Studenții au fost mutați într-un alt cămin

După intervenție, studenții cazați în clădire au fost mutați pe timpul nopții într-un alt cămin.

În perioada următoare urmează să fie stabilite cauzele care au dus la izbucnirea incendiului.

Stiri calde

23:13 - Irlanda conduce Israelul cu 3-0. Gestul făcut de jucători înaintea meciului din Liga Națiunilor

23:03 - Lukoil își pierde afacerile externe după sancțiunile SUA. România apare pe lista activelor

22:54 - Cristian Diaconescu, despre scandalul privind ambasadoarea SUA în Grecia: „Ideea de ingerință este exclusă”

22:44 - Premii importante la Joker, Noroc și Loto 5/40. Cel mai mare câștig a depășit 84.000 de lei

22:35 - Gică Hagi a confirmat că Ianis rămâne căpitan. Întrebarea la care a refuzat să răspundă

22:25 - Iranul spune că a capturat o dronă subacvatică în Strâmtoarea Ormuz. SUA neagă

HAI România!

Atac la parteneriatul strategic cu SUA

Atac la parteneriatul strategic cu SUA

Pacea cu degetul pe trăgaci

Pacea cu degetul pe trăgaci

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

Proiecte speciale