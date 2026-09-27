Incendiu într-un cămin din Cluj-Napoca. 200 de studenți s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit sâmbătă noaptea în căminul 17 din Campusul Hașdeu, din Cluj-Napoca, într-o cameră aflată la etajul cinci. Studenții cazați în clădire au fost evacuați, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale după ce focul a cuprins complet bunurile din încăpere și exista riscul ca flăcările să ajungă în camerele învecinate.

Potrivit Consiliului Studenților din UBB, incendiul nu a provocat victime. Zona cel mai grav afectată se află la etajul cinci al căminului, acolo unde se afla camera în care au izbucnit flăcările.

Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului.

La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, două autoscări, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În momentul în care echipajele au ajuns la cămin, bunurile și obiectele aflate într-o cameră de la etajul cinci erau cuprinse în totalitate de flăcări.

Incendiul prezenta și pericol de extindere către încăperile aflate în apropiere.

Potrivit presei locale, aproximativ 200 de studenți cazați în cămin au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea pompierilor.

În timpul verificărilor efectuate ulterior în clădire, echipele de intervenție au mai găsit 13 studenți în camere. Aceștia au fost evacuați și consultați de personalul medical prezent la fața locului.

Trei dintre studenți au avut nevoie de administrarea de oxigen, însă niciunul nu a fost transferat la spital.

După intervenție, studenții cazați în clădire au fost mutați pe timpul nopții într-un alt cămin.

În perioada următoare urmează să fie stabilite cauzele care au dus la izbucnirea incendiului.