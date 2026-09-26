Studenții cer viitorului Guvern modificarea regulilor privind bursele, revenirea la reducerea de 90% pentru transport și măsuri suplimentare pentru protejarea tinerilor și a mediului universitar. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis o serie de propuneri care vizează accesul la studii, etica universitară și sprijinul acordat tinerilor.

Una dintre principalele solicitări vizează banii alocați burselor și protecției sociale.

ANOSR cere ca procentul din salariul minim net folosit pentru stabilirea costului standard aferent fondului de burse și protecție socială să crească de la 10% la 17,5%.

Organizația solicită, de asemenea, eliminarea înghețării acestui cost și calcularea fondului de burse pentru toate cele 12 luni ale anului.

Pe lista propunerilor se află și reintroducerea studenților care ocupă locuri cu taxă în categoria celor care pot primi burse finanțate de la bugetul de stat.

O altă măsură cerută de studenți privește transportul feroviar.

ANOSR solicită eliminarea restricțiilor introduse pentru aplicarea reducerii de 90% și revenirea la posibilitatea folosirii acestei facilități fără limitarea la ruta dintre domiciliu și centrul universitar.

Organizația consideră că viitorul Guvern ar trebui să includă în programul de guvernare măsuri privind sprijinul acordat studenților pentru transport.

Propunerile vizează și conducerea instituțiilor de învățământ superior.

ANOSR cere introducerea unei incompatibilități între funcțiile de conducere din universități și anumite funcții politice.

Astfel, rectorii, prorectorii, decanii și alte persoane care conduc instituții de învățământ superior nu ar urma să poată ocupa în același timp un mandat de deputat sau senator ori o funcție de conducere într-un partid politic.

Organizația studențească solicită și extinderea sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării normelor de etică și deontologie universitară.

Printre variantele propuse se află interzicerea temporară a activităților didactice sau de cercetare, excluderea din proiecte și granturi și posibilitatea suspendării unor membri ai comunității universitare pe perioada în care o faptă este analizată de Comisia de etică.

ANOSR cere și sancționarea persoanelor care contribuie la ascunderea unor cazuri de hărțuire.

Totodată, universitățile ar urma să ofere consiliere psihologică persoanelor care au fost victime ale abuzului sau hărțuirii.

Propunerile se extind și asupra condițiilor cu care se confruntă tinerii pe piața muncii.

ANOSR solicită măsuri împotriva abuzurilor profesionale, inclusiv în ceea ce privește remunerația considerată inechitabilă și diferitele forme de exploatare la locul de muncă.

Organizația cere și sprijin pentru tinerii antreprenori, inclusiv prin facilitarea accesului la programe de finanțare europeană, precum și adoptarea unei noi legi a tinerilor.

„Cele 10 propuneri înaintate de ANOSR nu reprezintă o listă de doleanțe, ci o îndatorire publică a noului Executiv față de studenți și tineri”, transmite organizația.