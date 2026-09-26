AUR cere ținte clare pentru reforma administrației din programul lui Siegfried Mureșan

AUR susține că măsurile privind administrația publică incluse în programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan nu precizează suficient dimensiunea finală a aparatului administrativ și economiile bugetare urmărite. Comisia de specialitate Administrație Publică a formațiunii a analizat propunerile privind reducerile, comasările și reorganizările, precum și măsurile referitoare la digitalizare, administrația locală și taxarea muncii.

Potrivit AUR, diferențele față de propriile propuneri apar încă de la restructurarea aparatului politic. Programul de guvernare prevede reducerea cu aproximativ 13% a numărului de parlamentari, în timp ce formațiunea susține un plafon de maximum 300 de parlamentari. Pentru Executiv, AUR propune 10 ministere și cel mult 50 de secretari de stat.

Comisia de specialitate Administrație Publică din cadrul AUR susține că programul vorbește despre comasări, fără să precizeze câte structuri și funcții ar urma să dispară sau care este valoarea economiilor bugetare urmărite.

„Programul Mureşan propune comasări, dar nu stabileşte câte structuri şi funcţii vor dispărea sau ce economie bugetară trebuie obţinută. Există astfel riscul unor comasări formale, în care personalul şi cheltuielile sunt transferate într-o altă organigramă. AUR propune o ţintă verificabilă: reducerea cu 50% a agenţiilor şi instituţiilor guvernamentale”, arată Comisia de specialitate Administraţie Publică din cadrul AUR, potrivit unui comunicat de presă al alianţei politice.

Formațiunea susține, de asemenea, că reducerea personalului nu poate fi făcută exclusiv pe criterii aritmetice, întrucât diminuările uniforme pot afecta inclusiv instituții care se confruntă deja cu deficit de personal.

În cazul centrelor de servicii partajate, AUR atrage atenția că, dacă nu sunt eliminate efectiv posturile și procedurile redundante, schimbarea organizatorică poate duce doar la mutarea birocrației dintr-o instituție în alta.

AUR pune în discuție și propunerea privind crearea unui nou centru de decizie în domeniul digitalizării. Formațiunea arată că Autoritatea pentru Digitalizarea României are deja atribuții de coordonare și consideră că este necesară clarificarea responsabilităților pentru evitarea suprapunerilor între structuri.

Un alt punct menționat în analiza formațiunii este transferul către autoritățile locale al activelor considerate „subutilizate”. Potrivit AUR, programul nu precizează criteriile de evaluare, procedura prin care s-ar realiza transferul și obligațiile care ar reveni beneficiarului.

Analiza AUR se referă și la mecanismul denumit în program „dividendul reformei”. Formațiunea atrage atenția că acesta este condiționat de atingerea țintei de deficit, de economii viitoare și de obținerea unor venituri suplimentare din colectare.

„Atragem atenţia şi asupra aşa-numitului „dividend al reformei”, condiţionat de atingerea ţintei de deficit, de economii viitoare şi de venituri suplimentare din colectare. În acelaşi timp, reducerea taxării muncii este prevăzută de la 1 iulie 2027, fără să fie precizată valoarea concretă a beneficiului fiscal”, menţionează sursa citată.

La nivel local, AUR susține că finanțarea consorțiilor de unități administrativ-teritoriale (UAT) ar putea dezavantaja localitățile cu o capacitate administrativă redusă.

În ceea ce privește Bucureștiul, formațiunea se referă la transferul unor atribuții către Primăria Generală și susține că acesta trebuie clarificat în privința patrimoniului, personalului și finanțării, pentru a evita o recentralizare.

În concluzia analizei, AUR susține că programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan cuprinde numeroase reorganizări, însă nu stabilește suficient de clar dimensiunea finală a aparatului administrativ și economiile urmărite.

„În ansamblu, programul de guvernare propus de Siegfried Mureşan propune numeroase reorganizări, dar nu stabileşte suficient dimensiunea finală a aparatului administrativ şi economiile urmărite”, mai arată aceeaşi sursă, menţionând că reforma statului „trebuie măsurată prin structurile şi funcţiile redundante eliminate, economiile bugetare obţinute şi reducerea concretă a birocraţiei pentru cetăţean”.