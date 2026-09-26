Să pleci la drum fără să mănânci poate transforma călătoria cu avionul într-o experiență neplăcută. Specialiștii recomandă ca pasagerii să își asigure energia necesară pe durata zilei și să nu se bazeze exclusiv pe mâncarea disponibilă la bord, potrivit EatingWell.

Tatiana Laibinis, angajată a unei companii aeriene, spune că mai mulți pasageri care au leșinat în timpul zborului i-au mărturisit că nu mai trecuseră niciodată printr-o astfel de situație.

Nutriționiștii consultați de EatingWell recomandă ca alimentația să fie echilibrată pe tot parcursul zilei în care are loc călătoria, nu doar înainte de plecarea spre aeroport.

Lipsa alimentelor poate duce la scăderea nivelului de energie și poate afecta concentrarea și starea de spirit. De asemenea, senzația de foame poate face mai dificil somnul în avion, deoarece organismul continuă să solicite hrană.

Zilele în care oamenii călătoresc pot fi obositoare chiar și atunci când presupun doar câteva ore petrecute pe scaun. În plus, pasagerii care pleacă la drum fără să mănânce ajung să depindă de produsele disponibile în avion, care sunt adesea ambalate și nu oferă întotdeauna cele mai bune opțiuni din punct de vedere nutrițional.

O masă consistentă înainte de îmbarcare îi poate permite pasagerului să își aleagă mai ușor alimentele și să evite situația în care ajunge să mănânce doar pentru că îi este foarte foame.

Mâncarea pregătită de acasă reprezintă o altă variantă. Însoțitoarea de bord Taylor Stetka atrage atenția că serviciul de masă de la bord poate fi întrerupt sau chiar anulat.

Turbulențele neașteptate pot împiedica echipajul să servească mâncare și băuturi, iar pasagerii pot rămâne fără acces la alimente pentru o perioadă mai lungă.

Situația poate fi mai dificilă pentru persoanele care au probleme legate de glicemie, pentru cele care se confruntă cu anxietate sau pentru pasagerii predispuși la rău de zbor.

Potrivit lui Laibinis, astfel de episoade pot fi gestionate, de regulă, cu o gustare ușoară și oxigen suplimentar, atunci când situația o impune.

Nutriționiștii recomandă ca masa consumată înaintea călătoriei să conțină proteine, grăsimi sănătoase și fibre. Acestea pot contribui la menținerea senzației de sațietate și a nivelului de energie.

Ormsby recomandă ca pasagerii să ajungă la un nivel confortabil de sațietate, fără să mănânce atât de mult încât să se simtă prea plini în timpul zborului.

EatingWell recomandă și o atenție sporită la hidratare. Pasagerii ar trebui să bea apă pe parcursul zilei, fără să aștepte până când apare senzația de sete.

O sticlă reutilizabilă goală poate fi trecută prin controlul de securitate și umplută ulterior, înainte de îmbarcare.

O plimbare prin terminal înainte de îmbarcare poate contribui la menținerea circulației. În timpul zborului, pasagerii pot face mișcări ușoare din scaun, mai ales atunci când călătoria este mai lungă.

O altă recomandare practică este folosirea toaletei înainte de decolare. Staționarea aeronavei pe pistă poate dura mai mult decât se așteaptă pasagerii, iar accesul la toaleta avionului poate deveni mai dificil după începerea procedurilor de decolare.